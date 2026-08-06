На Донеччині священник наводив удари по ЗСУ в обмін на «евакуацію» родини до Росії

Суд визнав його винним у державній зраді та призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна клірика Української православної церкви Московського патріархату. За даними слідства, він співпрацював із ворогом та коригував російські удари по українських позиціях на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.

За інформацією СБУ, засуджений є протоієреєм Покровської єпархії УПЦ (МП). Його затримали у квітні 2025 року. Слідство встановило, що священнослужитель передавав російській спецслужбі координати укріплень і бойових позицій Сил оборони на Новопавлівському напрямку.

Для збору інформації він обходив прифронтові населені пункти, після чого надсилав отримані дані куратору з РФ через месенджер. ФСБ завербувала клірика через його доньку, яка проживає в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення вона звернулася до Володимира Путіна з проханням надати російське громадянство своїй матері та сестрі, які перебували в Україні.

Згодом представник ФСБ запропонував священнослужителю співпрацю в обмін на «евакуацію» його родини до Росії, оформлення російського громадянства та грошову винагороду.

Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон, який містив докази співпраці з російською спецслужбою. Суд визнав клірика винним за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану) та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агента російської воєнної розвідки. За даними слідства, ним виявився завербований ворогом ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ (МП), який скоригував подвійний удар по Одесі у березні 2024 року. За даними джерел «Главкома», йшлося про Павла Медведенка. Він був одним з настоятелів церкви Різдва Пресвятої Богородиці у селі Усатове.