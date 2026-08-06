Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Донеччині священник наводив удари по ЗСУ в обмін на «евакуацію» родини до Росії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
На Донеччині священник наводив удари по ЗСУ в обмін на «евакуацію» родини до Росії
ФСБ завербувала священника на Донеччині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Суд визнав його винним у державній зраді та призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна клірика Української православної церкви Московського патріархату. За даними слідства, він співпрацював із ворогом та коригував російські удари по українських позиціях на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.

За інформацією СБУ, засуджений є протоієреєм Покровської єпархії УПЦ (МП). Його затримали у квітні 2025 року. Слідство встановило, що священнослужитель передавав російській спецслужбі координати укріплень і бойових позицій Сил оборони на Новопавлівському напрямку.

Для збору інформації він обходив прифронтові населені пункти, після чого надсилав отримані дані куратору з РФ через месенджер. ФСБ завербувала клірика через його доньку, яка проживає в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення вона звернулася до Володимира Путіна з проханням надати російське громадянство своїй матері та сестрі, які перебували в Україні.

Згодом представник ФСБ запропонував священнослужителю співпрацю в обмін на «евакуацію» його родини до Росії, оформлення російського громадянства та грошову винагороду.

Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон, який містив докази співпраці з російською спецслужбою. Суд визнав клірика винним за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану) та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агента російської воєнної розвідки. За даними слідства, ним виявився завербований ворогом ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ (МП), який скоригував подвійний удар по Одесі у березні 2024 року. За даними джерел «Главкома», йшлося про Павла Медведенка. Він був одним з настоятелів церкви Різдва Пресвятої Богородиці у селі Усатове.

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні священник росія Донеччина ЗСУ фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2026 року
29 липня, 08:16
Винищувачі Су-57 пролітають біля Кремля
Росія втратила контроль над небом. Британський аналітик оцінив наслідки падіння Су-57
28 липня, 10:27
Латвія прибере з автошляхів дорожні знаки з напрямками на Росію та Білорусь
Латвія змінить дорожні знаки, прибравши напрямки на Росію та Білорусь
27 липня, 10:58
Історик і нардеп Володимир В’ятрович: Антиукраїнські настрої – хвороба, з якою має справитися польська імунна система
Володимир Вʼятрович: «Волинь» у Польщі перетворюється на квазірелігію, аналог російського побєдобєсія
18 липня, 10:45
Зеленський взяв участь у засіданні Коаліції охочих, що відбулося в Парижі. Зустріч зібрала представників 40 країн
Головний результат Коаліції охочих для України
14 липня, 11:25
Зведення Генштабу за 13 липня 2026 року та новини з фронту від ЗСУ
202 бойові зіткнення та масовані атаки РФ: лінія фронту станом на 13 липня 2026
13 липня, 22:28
Казахстан відновив роботу гігантського нафтового родовища Карачаганак
Казахстан відновив видобуток нафти на найбільшому родовищі
13 липня, 18:12
Путін зараз веде кампанію з дезінформації та дестабілізації в Європі
Оглядач Independent назвав три ознаки того, що Путін готує удар по Європі
12 липня, 17:15
У МОК можуть виникнути проблеми з фінансуванням
Естонія вимагатиме від Єврокомісії позбавити фінансування МОК після зняття санкцій з Росії
8 липня, 18:26

Кримінал

Чоловік, який під ніком «Сталін» здавав у телеграм-бот позиції ЗСУ, отримав чотири роки тюрми
Чоловік, який під ніком «Сталін» здавав у телеграм-бот позиції ЗСУ, отримав чотири роки тюрми
Підозрюваний у розкраданні мільйонів ексдержсекретар МЗС вийшов із СІЗО
Підозрюваний у розкраданні мільйонів ексдержсекретар МЗС вийшов із СІЗО
Ексочільниці Хмельницької МСЕК продовжено строк дії процесуальних обов’язків
Ексочільниці Хмельницької МСЕК продовжено строк дії процесуальних обов’язків
Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Кривому Розі
Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Кривому Розі
У Черкасах суд оголосив українцю вирок за «прогнози погоди» про ТЦК
У Черкасах суд оголосив українцю вирок за «прогнози погоди» про ТЦК
Посадовці ТЦК на Закарпатті незаконно «списали» понад 1,5 тис. чоловіків
Посадовці ТЦК на Закарпатті незаконно «списали» понад 1,5 тис. чоловіків

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua