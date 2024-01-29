Російський Сахалін накрив потужний циклон: кучугури снігу сягають дахів

Потужна хуртовина накрила весь Сахалін ще 23 січня

На російському Сахаліні пережили найпотужнішу за останні десятиліття хуртовину. За кілька днів рекордні кучугури досягли позначки вище за людський зріст, а пориви вітру досягали 30 м/с. Відповідні відео з'являються у соцмережах.

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При розчищенні доріг комунальники під снігом навіть знаходять автомобілі.

Найпотужніша хуртовина накрила весь Сахалін ще 23 січня. Наступного дня у регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації. У Южно-Сахалінську не працював громадський транспорт та було закрито аеропорт.

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Місцеві старожили зізнаються, що таких кучугур не бачили ніколи в житті.

Нагадаємо, у селищі міського типу Новозавидівськ люди скаржаться на те, що їх «вбивають холодом». Вони замерзають у власних будинках, а реакції від місцевої влади немає, хоча звертались із цією проблемою неодноразово. Тож як до останньої інстанції, росіяни вирішили записати відеозвернення до Володимира Путіна із проханням допомогти.