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Російський Сахалін накрив потужний циклон: кучугури снігу сягають дахів

Христина Петренко
glavcom.ua
Російський Сахалін накрив потужний циклон: кучугури снігу сягають дахів
Кучугури снігу досягли позначки вище за людський зріст
Скріншот з відео

Потужна хуртовина накрила весь Сахалін ще 23 січня

На російському Сахаліні пережили найпотужнішу за останні десятиліття хуртовину. За кілька днів рекордні кучугури досягли позначки вище за людський зріст, а пориви вітру досягали 30 м/с. Відповідні відео з'являються у соцмережах.

При розчищенні доріг комунальники під снігом навіть знаходять автомобілі. 

Найпотужніша хуртовина накрила весь Сахалін ще 23 січня. Наступного дня у регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації. У Южно-Сахалінську не працював громадський транспорт та було закрито аеропорт. 

Місцеві старожили зізнаються, що таких кучугур не бачили ніколи в житті.

Нагадаємо, у селищі міського типу Новозавидівськ люди скаржаться на те, що їх «вбивають холодом». Вони замерзають у власних будинках, а реакції від місцевої влади немає, хоча звертались із цією проблемою неодноразово. Тож як до останньої інстанції, росіяни вирішили записати відеозвернення до Володимира Путіна із проханням допомогти.

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Теги: снігопад росіяни аеропорт громадський транспорт

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