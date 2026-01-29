Головна Світ Соціум
РФ «віддячила» за служіння. Зрадниця Монтян заявила про побиття, обшуки та вилучене майно

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
РФ «віддячила» за служіння. Зрадниця Монтян заявила про побиття, обшуки та вилучене майно
Тетяна Монтян, яка після 2014 року відкрито підтримувала кремлівські наративи, заявила про силове затримання в Москві
Монтян заявляє, що переслідування пов’язане з фразою, сказаною нею під час онлайн-стріму у 2022 році

Колишня українська адвокатка та публічна прихильниця Росії Тетяна Монтян, яка відкрито підтримувала кремлівські наративи, заявила про силове затримання в Москві, тяжкі травми та кримінальне переслідування з боку російських силовиків. Усі подробиці Монтян оприлюднила у власному Telegram-каналі, передає «Главком».

З її слів, інцидент стався 3 жовтня 2025 року після виписки з реабілітаційної клініки в Москві, де вона проходила післяопераційне лікування плечового суглоба.

За версією Монтян, одразу після виходу з медзакладу її затримала група чоловіків у цивільному, частина з яких була в балаклавах. Вони, як пише путіністка, вихопили телефон, застосували фізичну силу, силоміць заламали руки та заштовхали в автомобіль, проігнорувавши факт нещодавньої операції.

Жоден із них, як вона стверджує, не представився і не пояснив підстав затримання. Водночас Монтян каже, що це працівники російського ФСБ.

Далі, за словами Монтян, її доставили до квартири, де провели обшук, вилучили всю електроніку, банківські картки та SIM-карти.

Після цього Монтян відвезли до райвідділу поліції «на допит». Вона стверджує, що під час затримання та перебування в поліції їй повторно пошкодили зв’язки плеча, спричинивши сильний біль. У своїх дописах вона зазначає, що ускладнення підтверджені медичними документами.

У результаті, за її словами, знадобилося повторне хірургічне втручання, яке провели наприкінці жовтня 2025 року. Саме цю травму вона називає причиною втрати повноцінної функції руки.

Монтян заявляє, що переслідування пов’язане з фразою, сказаною нею під час онлайн-стріму у 2022 році, яку російські силовики кваліфікували як «умисний злочин проти основ конституційного ладу та безпеки держави».

Також вона підтверджує, що її внесли до списків «екстремістів і терористів» Росфінмоніторингу, проти неї готують судовий процес за статтями про екстремізм та ще зазначає, що вона перебуває під обмеженнями, зокрема щодо пересування та доступу до фінансів.

У своїх емоційних дописах Монтян наголошує, що за роки публічної діяльності не має жодних «мільярдів», криптогаманців чи елітної нерухомості, про які раніше заявляли російські пропагандисти, що її критикували.

Раніше повідомлялось, що Тетяна Монтян потрапила до переліку терористів і екстремістів Росфінмоніторингу.

Нагадаємо, у середині лютого 2023 року Офіс генпрокурора склав письмове повідомлення про підозру Монтян і викликав її на допит. Вона обвинувачується у скоєнні важких злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу (ч. 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст.111-1 та ч. 3 ст. 436-2).

Крім цього, у вересні 2024 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області припинила Тетяні Монтян право на заняття адвокатською діяльністю.

