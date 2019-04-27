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    У світі

    Росія про вирок Бутіній: кричуще беззаконня американської Феміди

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    Американський&nbsp;суд засудив громадянку Росії Марію Бутіну до 18 місяців в'язниці - Росія про вирок Бутіній: кричуще беззаконня американської Феміди
    Американський суд засудив громадянку Росії Марію Бутіну до 18 місяців в'язниці

    Російські дипломати вважають Бутіну «політичним в'язнем»

    У посольстві РФ у Вашингтоні заявили, що вирок росіянці Марії Бутіній у США - це «кричуще беззаконня американської Феміди».

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби посольства.

    «З гіркотою констатуємо, що в умовах параноїдальної русофобії в США здоровий глузд не взяв гору», - сказано у повідомленні.

    У відомстві заявили, що вимагають «її негайного звільнення».

    Російські дипломати вважають Бутіну «політичним в'язнем, жертвою провокації спецслужб і довільного застосування репресивних законодавчих норм США».

    Напередодні американський суд засудив громадянку Росії Марію Бутіну до 18 місяців в'язниці.

    Суд визнав Бутіну винною у змові з метою просування інтересів Росії в США без попередження місцевої влади.

    Нагадаємо, 17 липня 2018 року Бутіну затримали у США за обвинуваченням у шпигунстві. За даними слідства, Бутіна намагалася налагоджувати у США зв'язки в інтересах російського уряду та потрапляти в організації, які мають вплив на формування американської політики. Пізніше обвинувачення перекваліфікували у незаконну роботу іноземним агентом без відповідної реєстрації.

    Бутіна є прихильницею вільного носіння зброї, а також неодноразово підтримувала російську агресію в Україні, анексію Криму та війну в Донбасі, закликаючи росіян підтримати бойовиків «добровольцями, гуманітарною допомогою і всіма способами». Також вона закликала до повалення української влади.

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