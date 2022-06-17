Росія за кілька років розбиратиме вкрадені літаки на запчастини

Без європейських запчастин літаки російських авіакомпаній протягнуть не більше п'яти років, але частину доведеться розібрати на деталі

Росіяни планують експлуатувати Boeing та Airbus без ремонту близько п’яти років

Російські авіакомпанії планують використовувати вкрадені у лізингодавців пасажирські літаки без ремонту. Про це в інтерв'ю кремлівському телеканалу «Росія 24» заявив віцепрем’єр Юрій Борисов.

За словами Борисова, російська промисловість, можливо, замінить якісь деталі, які Росія не зможе придбати на Заході через санкції. Але на повний ремонт американських та європейських авіалайнерів, визнав віцепрем’єр, Росія не здатна: «Ми не маємо ні технічної, ні технологічної документації».

У зв’язку з цим, максимальний термін безпечного використання літаків, які Росія «перереєструвала», відібравши їх у лізингодавців – близько п’яти років. «Я думаю, що за цей період російська авіапромисловість просто зобов'язана вийти на ті серійні поставки, які гарантовано забезпечуватимуть усі перевезення - і пасажирів, і вантажів усередині країни», – упевнений Юрій Борисов.

Але, додав представник федерального уряду, з часом частину літаків доведеться розбирати на запчастини для того, аби відремонтувати інші повітряні судна.

Нагадаємо, що після запровадження санкцій Володимир Путін дозволив російським авіакомпаніями відбирати іноземні пасажирські літаки, надані росіянам у лізинг.

За даними ЗМІ, у Росії на початок весни поточного року у лізингу перебували майже 780 літаків.

Через це російські авіакомпанії втратили можливість літати у західні країни через можливість арешту. Втім, навіть у таких країнах, як Шри-Ланка, літаки, вкрадені росіянами у лізингодавцями, почали затримувати.