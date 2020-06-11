Помпео закликав Росію повернути Україні Крим



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Державний секретар США Майк Помпео

Держсекретар США наголосив, що «Крим — це Україна»

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Російська Федерація має повернути Україні контроль над Кримським півостровом.

Про це він заявив під час презентації доповіді про стан релігійних свобод у світі за 2019 рік.

Помпео також наголосив, що «Крим — це Україна».

«Росія повинна припинити утиски тих, хто чинить опір її окупації, звільнити всіх незаконно утримуваних українців і повернути контроль над півостровом Україні. Крим — це Україна», — зазначив Помпео.

Він також додав, що з 2015 року РФ незаконно призвала на службу до своєї армії «тисячі чоловіків у Криму», а тих, хто відмовлявся це робити, переслідувала в кримінальному порядку.

Нагадаємо, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

До слова, російські вчені визнали: Крим без України приречений на катастрофу.