Помпео закликав Росію повернути Україні Крим
Держсекретар США наголосив, що «Крим — це Україна»
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Російська Федерація має повернути Україні контроль над Кримським півостровом.
Про це він заявив під час презентації доповіді про стан релігійних свобод у світі за 2019 рік.
Помпео також наголосив, що «Крим — це Україна».
«Росія повинна припинити утиски тих, хто чинить опір її окупації, звільнити всіх незаконно утримуваних українців і повернути контроль над півостровом Україні. Крим — це Україна», — зазначив Помпео.
Він також додав, що з 2015 року РФ незаконно призвала на службу до своєї армії «тисячі чоловіків у Криму», а тих, хто відмовлявся це робити, переслідувала в кримінальному порядку.
Нагадаємо, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.
До слова, російські вчені визнали: Крим без України приречений на катастрофу.