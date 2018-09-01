Російський режисер підтримав Сенцова на Венеціанському кінофестивалі
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Режисер вдягнув майку з цифрою 111 - стільки днів голодує в колонії український режисер Олег Сенцов
Російський режисер-документаліст Віктор Косаківський прийшов на прес-конференцію на Венеціанському кінофестивалі в майці з цифрою 111 - стільки днів тримає голодовку в колонії український режисер Олег Сенцов, який незаконно утримується Кремлем.
На фестивалі Косаківський представляє фільм «Акварелла». На прес-конференції він зазначив, що це не політичне висловлювання, а «акт співчуття».
«Я не думаю, що міжнародні кінофестивалі - підходящий майданчик для політичних висловлювань, вони існують для фільмів. Але як людина, як колега Олега Сенцова, я не можу забувати, що наш колега голодує 111-й день. Ми не повинні забувати про це», - сказав режисер.
Victor KOSSAKOVSKY in #conferenzastampa per il suo film AQUARELA (Fuori Concorso) segui la #direttastreaming https://t.co/OTcKS6Junj #Venezia75 #Venezia2018 #BiennaleCinema2018 pic.twitter.com/HqHP0dEfyW— Rai Movie (@raimovie) September 1, 2018
Нагадаємо, 30 серпня генсек ООН заявив, що Сенцов знаходиться у критичному стані.
Раніше посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому» розповів, як США впливають на Росію задля звільнення Олега Сенцова.
Джерело: Дождь