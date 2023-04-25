У Судані оголошено режим припинення вогню

Упродовж 10 днів боїв загинули щонайменше 427 людей і понад 3700 отримали поранення

В охопленому протистоянням Судані опівночі почала діяти покликана сприяти гуманітарним зусиллям і евакуації угода про припинення вогню між Збройними силами Судану та Силами швидкого реагування (RSF) за посередництва США.

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Про 72-годинне припинення вогню оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен, який привітав «зобов’язання протиборчих сторін працювати з партнерами та зацікавленими сторонами для остаточного припинення бойових дій і досягнення гуманітарних домовленостей».

«Ми продовжуватимемо працювати з суданськими сторонами та нашими партнерами над спільною метою повернення до цивільного уряду в Судані», – наголосив дипломат.

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У Силах швидкого реагування також прокоментували угоду.

«Сили швидкого реагування погодилися на гуманітарне перемир’я на 72 години, починаючи з опівночі сьогоднішньої ночі, щоб відкрити гуманітарні коридори, полегшити пересування громадян і мешканців, дати їм змогу дістатися до лікарень і безпечних зон, а також евакуювати дипломатичні представництва. Ми підтверджуємо свою повну готовність до співпраці, координації та надання всіх засобів, які дозволять іноземцям і місіям безпечно покинути країну», – йдеться у повідомленні RSF.

За даними агентств ООН, попередні спроби припинення вогню зазнали невдачі. Упродовж 10 днів боїв загинули щонайменше 427 людей і понад 3700 отримали поранення.

За кілька годин до того, як державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про припинення вогню, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що бойові дії можуть «охопити весь регіон і за його межами».

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Додамо, Міністерство закордонних справ України тримає на особливому контролі питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані. Наразі вживає активні заходи для евакуації наших громадян, формуються списки осіб, відпрацьовуються логістичні маршрути й безпекові аспекти.

Раніше, в столиці Судану Хартумі з в'язниці Копер утік повалений колишній президент країни Омар аль-Башир.

Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, в африканській країні Судан під час спроби державного перевороту виникла пожежа в аеропорту столичного міста Хартума. Зокрема, загорівся Boeing 737 українського лоукостера SkyUp.