Уряд пояснив, як контрнаступ ЗСУ вплине на кількість переселенців

У травні значно зменшилась кількість українців, які виїжджають

У Мінреінтеграції наразі не прогнозують кратного збільшення кількості переселенців, зокрема після майбутнього контрнаступу та звільнення українських територій. Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

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«Ми не прогнозуємо кратного збільшення кількості внутрішньо-переміщених осіб. Бо розуміємо, що будуть ті, які виїжджають, але будуть і ті, які повертаються. Ми бачимо міграцію людей і фіксуємо її, і бачимо її динаміку», – сказала вона.

Верещук поінформувала, що, наприклад, у січні-березні цього року кількість тих осіб, які виїжджають, росла, а вже у травні їх стало значно менше.

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«Тобто, наприклад, у березні це було 40-50 тисяч, а сьогодні у травні це – 12 тисяч. Це говорить про те, що кількість (ВПО у майбутньому – «Главком») значно збільшуватися не буде», – уточнила віцепрем’єрка.

Раніше повідомлялося, що уряд розширив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

До слова, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.