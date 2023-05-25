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Контрнаступ триває вже кілька днів – Банкова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Контрнаступ триває вже кілька днів – Банкова
Україна використовуватиме західне озброєння для ведення бойових дій на власній території
фото ілюстративне

Повномасштабна війна розтягнулася на 1,5 тис. км уздовж кордону з Росією

Контрнаступ української армії вже розпочався. Військові проводять окремі операції. Про це в ефірі італійського телеканалу Rai 1 заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Контрнаступ триває вже кілька днів. Повномасштабна війна розтягнулася на 1,5 тис. км уздовж кордону з Росією», – сказав він.

Подоляк зазначив, що Україна використовуватиме західне озброєння для ведення бойових дій на власній території. Та закликав союзників передати Україні винищувачі F-16. Він зазначив, що ЗСУ потрібна сильна бойова авіація для закриття повітряного простору.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що партнери вже поставили Україні необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. 

Також генерал США повідомляв, що прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу.

До слова, триває 456-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

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Теги: війна ЗСУ контрнаступ окупанти

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