Клімат Африки суттєво змінюється: прогноз науковців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Клімат Африки суттєво змінюється: прогноз науковців
Клімат Африки суттєво змінюється
Збільшення опадів змінить сільське господарство Африки та вплине на Європу

Глобальне потепління призведе до різкого збільшення кількості опадів у Північній Африці. Сахара, найбільша пустеля у світі, може пережити епоху дощів та змінити свій ландшафт вже до кінця XXI століття, згідно з новим дослідженням. Про це пише «Главком» із посиланням на журнал Nature.

Нова стаття, опублікована в журналі, базується на даних 40 кліматичних моделей CMIP6 і деталізує, як глобальне потепління вплине на опади на Африканському континенті.

Сахара та Північна Африка. У сценаріях із високими викидами парникових газів до 2100 року середній приріст опадів влітку в Сахарі може сягнути неймовірних 75%. Це може спричинити значне озеленення регіону.

Західна, Східна та Центральна Африка. Інтенсивність літніх опадів у Західій Африці зросте до 7%, а в Східній та Центральній – на 15-25%.

Вчені пояснюють ці зміни трансформацією руху повітряних мас та підвищенням вологості повітря. Тепле повітря здатне утримувати більше вологи, яка вивільняється у вигляді інтенсивних дощів під час підйому та охолодження повітряних потоків.

Збільшення опадів в Африці, де 80% сільського господарства залежить від дощів, потенційно може покращити забезпечення водою та врожаї у посушливих районах.

Проте не всі регіони отримають вигоду. У деяких регіонах, як-от Намібія, очікується зменшення опадів на 5%, що загрожує голодом і масовими міграціями в південно-західній частині континенту.

Інтенсифікація дощів, особливо наприкінці літа, може призвести до частих повеней та посилення ерозії ґрунтів.

Кліматичні зміни в Африці матимуть наслідки й для європейського континенту. Кліматологи прогнозують, що посилення дощів у Північній Африці призведе до зменшення кількості піщаного пилу, який вітри регулярно переносять на північ, до Європи.

Нагадаємо, президент Мадагаскару Андрі Раджуеліна покинув країну після масових протестів, що охопили столицю Антананаріву. Протести, які розпочалися 25 вересня через соціально-економічні проблеми, переросли у повстання, і армійські підрозділи приєдналися до протестувальників. Лідер опозиції Сітені Рандріанасолоніяко підтвердив, що Раджуеліна покинув Мадагаскар, виїхавши на французькому військовому літаку.

Теги: Африка клімат

