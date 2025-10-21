Клімат Африки суттєво змінюється: прогноз науковців

Збільшення опадів змінить сільське господарство Африки та вплине на Європу

Глобальне потепління призведе до різкого збільшення кількості опадів у Північній Африці. Сахара, найбільша пустеля у світі, може пережити епоху дощів та змінити свій ландшафт вже до кінця XXI століття, згідно з новим дослідженням. Про це пише «Главком» із посиланням на журнал Nature.

Нова стаття, опублікована в журналі, базується на даних 40 кліматичних моделей CMIP6 і деталізує, як глобальне потепління вплине на опади на Африканському континенті.

Сахара та Північна Африка. У сценаріях із високими викидами парникових газів до 2100 року середній приріст опадів влітку в Сахарі може сягнути неймовірних 75%. Це може спричинити значне озеленення регіону.

Західна, Східна та Центральна Африка. Інтенсивність літніх опадів у Західій Африці зросте до 7%, а в Східній та Центральній – на 15-25%.

Вчені пояснюють ці зміни трансформацією руху повітряних мас та підвищенням вологості повітря. Тепле повітря здатне утримувати більше вологи, яка вивільняється у вигляді інтенсивних дощів під час підйому та охолодження повітряних потоків.

Збільшення опадів в Африці, де 80% сільського господарства залежить від дощів, потенційно може покращити забезпечення водою та врожаї у посушливих районах.

Проте не всі регіони отримають вигоду. У деяких регіонах, як-от Намібія, очікується зменшення опадів на 5%, що загрожує голодом і масовими міграціями в південно-західній частині континенту.

Інтенсифікація дощів, особливо наприкінці літа, може призвести до частих повеней та посилення ерозії ґрунтів.

Кліматичні зміни в Африці матимуть наслідки й для європейського континенту. Кліматологи прогнозують, що посилення дощів у Північній Африці призведе до зменшення кількості піщаного пилу, який вітри регулярно переносять на північ, до Європи.

