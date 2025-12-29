США посилили умови для власників грін-карт. Що треба знати українцям

Власникам грін-карт варто знати про деякі зміни у посиленні контролю

З 26 грудня стало відомо про те, що Міністерство внутрішньої безпеки США запровадило нові протоколи імміграційного контролю. Посилення контролю торкнеться власників грін-карт та віз. Про це йдеться у статті видання Newsweek, інформує «Главком».

Посилення перевірки для власників грін-карт

Згідно з новими законами від 26 грудня, у США усі мігранти повинні будуть фотографуватися на кожному пункті в'їзду та виїзду з країни. Ці зміни стосуються осіб, яких було раніше звільнено від біометричних процедур. Йдеться про дітей віком до 14 років та людей старше 79 років.

Також передбачена перевірка усіх документів, тому вони мають бути підготовленими. До того ж з'явиться більше питань осіб, які перетинають кордон.

Обов’язкова біометрична перевірка у США

Митній та прикордонній службам США видали дозвіл на те, щоб вимагати відбитки пальців та сканування райдужки оболонки ока у людей. Ці процедури необхідні для того, щоб перевіряти відповідність даних зі Службою перевірки мандрівників. Також для осіб певних країн передбачена перевірка грін-карт. Йдеться про громадян таких країн як Афганістан, Іран, Куба, Венесуела, Сирія, Туркменістан.

