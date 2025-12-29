Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США посилили умови для власників грін-карт. Що треба знати українцям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
США посилили умови для власників грін-карт. Що треба знати українцям
Міністерство внутрішньої безпеки США запровадило нові протоколи імміграційного контролю
фото: dukedocument.com

Власникам грін-карт варто знати про деякі зміни у посиленні контролю

З 26 грудня стало відомо про те, що Міністерство внутрішньої безпеки США запровадило нові протоколи імміграційного контролю. Посилення контролю торкнеться власників грін-карт та віз. Про це йдеться у статті видання Newsweek, інформує «Главком».

Посилення перевірки для власників грін-карт

Згідно з новими законами від 26 грудня, у США усі мігранти повинні будуть фотографуватися на кожному пункті в'їзду та виїзду з країни. Ці зміни стосуються осіб, яких було раніше звільнено від біометричних процедур. Йдеться про дітей віком до 14 років та людей старше 79 років.

Також передбачена перевірка усіх документів, тому вони мають бути підготовленими. До того ж з'явиться більше питань осіб, які перетинають кордон.

Обов’язкова біометрична перевірка у США

Митній та прикордонній службам США видали дозвіл на те, щоб вимагати відбитки пальців та сканування райдужки оболонки ока у людей. Ці процедури необхідні для того, щоб перевіряти відповідність даних зі Службою перевірки мандрівників. Також для осіб певних країн передбачена перевірка грін-карт. Йдеться про громадян таких країн як Афганістан, Іран, Куба, Венесуела, Сирія, Туркменістан.

Раніше «Главком» писав про те, що США призупиняють видачу грін-карт після стрілянини, яка сталася в університеті Брауна. Річ у тім, що стрілець Клаудіо Мануель Невес Валенте в'їхав до Сполучених Штатів за програмою імміграційних віз «лотерея різноманітності» (DV1) у 2017 році і отримав грін карту. 

Нагадаємо, як українку Вікторію Булавіну в Сан-Дієго (США) заарештували прямо в будівлі імміграційної служби під час співбесіди з приводу отримання грін-карти. Затримання українки відбулося, коли Вікторія Булавіна разом зі своїм чоловіком пішла на останню співбесіду для отримання грін-карти на підставі шлюбу пари. Однак у будівлі митної служби агенти заарештували Вікторію Булавіну наприкінці бесіди.

Читайте також:

Теги: США мігранти українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Хто володіє вухом Трампа?
10 грудня, 11:08
Нинішній раунд переговорів, схоже є грою американців у те, що вони готові промацувати договороздатність росіян і поки не дотискають Україну
Переговори у Маямі. Навіщо Путін імітував поїздку на фронт?
2 грудня, 11:11
Міністерство сільського господарства США прогнозує збільшення експорту волоських горіхів з України
Україна збільшить експорт волоських горіхів на 67%
1 грудня, 13:15
Трамп продовжує тиснути на президента Венесуели Мадуро
Трамп відхилив умови Мадуро для виїзду з Венесуели: Reuters дізнався деталі
2 грудня, 05:22
Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели, зокрема проти трьох племінників дружини президента Ніколаса Мадуро
США запровадили нові санкції проти родини Мадуро
12 грудня, 02:46
На руках президента США Дональда Трампа помітили пластирі
Чому Трамп носить пластирі на руках? Білий дім відповів (фото)
12 грудня, 16:22
Джейсон Орвіс у своєму маєтку в Юті
Мільйонер із США побудував маєток для 200 людей на випадок апокаліпсису
1 грудня, 23:12
Деталі зустрічей із США: Зеленський про хід роботи українських переговорників
Президент України розповів про результати зустрічей з американською командою
23 грудня, 14:11
Будівля, яка була домом для 174 осіб, серйозно постраждала від вибуху
Витік газу спричинив вибух у будинку для літніх людей у США: є загиблі
24 грудня, 04:11

Соціум

США посилили умови для власників грін-карт. Що треба знати українцям
США посилили умови для власників грін-карт. Що треба знати українцям
Кремль звинуватив Україну в атаці на резиденцію Путіна
Кремль звинуватив Україну в атаці на резиденцію Путіна
Майже 60 метеозондів з Білорусі пролетіли над Польщею на Різдво
Майже 60 метеозондів з Білорусі пролетіли над Польщею на Різдво
Нові правила забудови в Польщі: з 2026 року бомбосховища стануть обов'язковими
Нові правила забудови в Польщі: з 2026 року бомбосховища стануть обов'язковими
У Мексиці зійшов з рейок пасажирський потяг: понад десяток загиблих
У Мексиці зійшов з рейок пасажирський потяг: понад десяток загиблих
Папа Римський відправив Україні гуманітарну допомогу
Папа Римський відправив Україні гуманітарну допомогу

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua