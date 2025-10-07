Кліматичний саміт ООН: Латвія та Литва можуть відмовитись через ціни на готелі

Латвія та Литва можуть пропустити кліматичний саміт ООН через високі ціни на готелі

Десятки країн досі не забронювали житло для своїх делегацій на Саміті ООН зі зміни клімату (COP30), який відбудеться в бразильському місті Белен у листопаді. Через надмірно високу вартість проживання Латвія та Литва навіть розглядають можливість відмовитися від участі в конференції. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Бразилія обрала Белен, розташований поруч із тропічними лісами Амазонії, щоб привернути увагу до загрози, яку зміна клімату становить для цієї екосистеми. Однак у місті доступно лише близько 18 тис. готельних номерів для очікуваних 45 тис. делегатів.

Через це деякі невеликі острівні держави думають про скорочення розміру своїх делегацій. Водночас представники Латвії та Литви заявили, що можуть взагалі не брати участь у саміті.

Міністр клімату та енергетики Латвії Каспар Мелніс повідомив Reuters, що країна вже запитала в організаторів, чи можуть її делегати долучитися до конференції за допомогою відеозв'язку.

«Ми вже практично ухвалили рішення, що це для нас занадто дорого. Це вперше, коли участь обходиться так дорого. Ми несемо відповідальність перед бюджетом нашої країни», – сказав Мелніс.

Представники Литви також можуть відмовитися від участі, оскільки їм повідомили про ціни на проживання, що перевищують $500 з особи за ніч. У Міністерстві енергетики Литви зазначили, що легітимність та якість переговорів постраждають, якщо уряди не зможуть бути присутніми через великі витрати.

Прессекретар головування Бразилії на COP30 заявив, що рішення про участь залишається за кожним урядом. При цьому, як зазначає Reuters, організатори поспіхом переобладнують круїзні лайнери та церкви для розміщення делегатів.

За даними оргкомітету саміту, 81 країна все ще веде переговори про бронювання житла, а 87 країн вже забронювали його для своїх учасників.

30-та конференція ООН зі зміни клімату (COP30) пройде в Белені з 10 по 21 листопада.

