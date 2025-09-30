Адміністрація Білого дому заборонила деякі слова, що стосуються зміни клімату

Адміністрація Трампа пробує замовчувати або применшити значення зміни клімату

Міністерство енергетики США (DOE) внесло низку ключових екологічних та кліматичних термінів до списку не рекомендованих до вживання. Як повідомляє «Главком» із посиланням на газету Politico, відповідний електронний лист надійшов до Управління з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії (EERE) у п'ятницю. Серед виразів, яких слід уникати, – «зелений», «зміна клімату» та «декарбонізація».

EERE, яке є найбільшим державним інвестором у відновлювані джерела енергії в США і займається виключно питаннями зеленої енергетики, отримало суворі інструкції щодо комунікації.

У пояснювальній записці за підписом тимчасового директора із зовнішніх зв’язків Міненерго Рейчел Овербі йдеться: «Будь ласка, переконайтеся, що кожен член вашої команди знає, що це найбільш актуальний список слів, яких слід уникати, і продовжуйте ретельно стежити за тим, щоб не використовувати термінологію, яка, як вам відомо, не відповідає поглядам і пріоритетам чинної адміністрації (Білого дому)».

Зазначається, що цей «чорний список» виразів поширюється як на зовнішні, так і на внутрішні комунікації відомства. Рішення відображає прагнення адміністрації привести офіційну термінологію у відповідність до її політичних пріоритетів.

Нагадаємо, американці придумали, як заощадити мільйони на сонячних панелях. У місті Ріджфілд, штат Коннектикут, шкільну парковку перетворили на сонячну електростанцію. Проєкт забезпечить школу чистою енергією та дозволить місту заощадити щонайменше $1,5 млн протягом наступних 25 років.