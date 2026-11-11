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Сибіга після дипломатичного скандалу запросив главу МЗС Південної Кореї до України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сибіга після дипломатичного скандалу запросив главу МЗС Південної Кореї до України
Андрій Сибіга провів розмору з Чо Хьоном
фото: МЗС

Сибіга: Переконаний, що попереду – нові кроки на шляху до повної нормалізації наших двосторонніх відносин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 10 листопада у Парижі провів зустріч з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Хьоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

Глава МЗС поінформував свого колегу про мирні зусилля та пропозиції щодо деескалації. «Провели ґрунтовну розмову про шляхи завершення війни. Ціную змістовні думки міністра Чо, засновані на власному історичному досвіді Республіки Корея», – сказав він.

«Підтвердив готовність України розвивати динамічне та прагматичне партнерство з Республікою Корея, засноване на взаємних інтересах і спільному розумінні безпекових загроз, пов’язаних із залученням КНДР до російської агресії», – зазначив Андрій Сибіга.

Очільник МЗС висловив вдячність Республіці Корея за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та привітав активну участь корейського бізнесу у відновленні України.

«Переконаний, що попереду – нові кроки на шляху до повної нормалізації наших двосторонніх відносин. Саме цього результату ми прагнемо досягти. Подякував міністру Чо за наш регулярний і конструктивний діалог та повторно запросив його відвідати Україну», – наголосив міністр.

Нагадаємо, дипломатична суперечка між Києвом та Сеулом виникла після того, як 23 вересня президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН повідомив про передачу Південній Кореї двох полонених військових КНДР.

Згодом президент Південної Кореї Лі Чже Мьон розкритикував Зеленського за публічне розкриття інформації про передачу військовополонених. Південнокорейська сторона заявила, що Київ порушив конфіденційність, яка нібито була передбачена домовленостями щодо передачі північнокорейських військових.

В Офісі президента України заперечили існування домовленості про нерозголошення самого факту передачі полонених. У Києві наголосили, що українська сторона не брала на себе такого зобов'язання та не розкривала подробиць процесу передачі.

Як повідомлялося, МЗС Південної Кореї 8 жовтня оголосило про рішення відкликати свого посла в Україні Пак Хі Чхана на батьківщину. Такий крок став реакцією на дипломатичну суперечку між Києвом і Сеулом щодо розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених.

Зокрема, міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявляв, що не виключає розриву дипломатичних відносинз Україною на тлі скандалу з полоненими з КНДР. 

Теги: Південна Корея МЗС Андрій Сибіга дипломатичний конфлікт

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