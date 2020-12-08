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    У світі

    Серфінг та брейк-данс включили у програму Олімпіади 2024 року

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    Олімпійські ігри 2024 року відбудуться у Парижі - Серфінг та брейк-данс включили у програму Олімпіади 2024 року
    Олімпійські ігри 2024 року відбудуться у Парижі
    Фото з відкритих джерел

    Відповідне рішення прийняв виконком Міжнародного олімпійського комітету

    Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення включити у програму Олімпійських ігор 2024 року у Парижі скейтбординг, скелелазіння, серфінг і брейк-данс. Про це повідомляє Інтерфакс.

    Водночас скоротилася квота у боксі й у важкій атлетиці через «серйозне занепокоєння МОК щодо Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) й історії допінгу у цьому виді спорту».

    «Перебування важкої атлетики у програмі Олімпійських ігор у Парижі 2024 року продовжує залишатися предметом постійного перегляду МОК», – повідомили у МОК.

    Також було вирішено скоротити загальну квоту спортсменів у Парижі до 10,5 тисяч осіб.

    Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через поширення коронавірусу, відбудуться у визначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією Covid-19.

    Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

    Додамо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

    Теги: IWF Міжнародний олімпійський комітет МОК скелелазіння серфінг
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