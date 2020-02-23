Експосол США в Україні Марі Йованович напише книгу



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Наприкінці травня 2019 року посол США в Україні Марі Йованович достроково завершила роботу

Відповідно до контракту з видавництвом, Йованович опише свій кар'єрний шлях у Держдепі США

Колишня посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович уклала угоду з видавництвом про написання мемуарів про свою роботу.

Про це повідомляє Associated Press.

Відповідно до контракту з видавництвом Houghton Mifflin Harcourt, Йованович опише свій кар'єрний шлях у Держдепі США.

«У книзі Йовановича будуть наведені конкретні міркування про проблеми, що стоять сьогодні перед Америкою, та думки про те, як ми можемо зміцнити нашу демократію», - повідомляє видавництво.

Як повідомлялось, наприкінці травня 2019 року посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович достроково завершила роботу.

Нещодавно ЗМІ оприлюднили запис, де нібито Трамп вимагає «позбутися» Йованович.

До слова, 1 лютого стало відомо, що експосол США в Україні Марі Йованович звільнилася з Державного департаменту США після понад 30-ти років дипломатичної служби.