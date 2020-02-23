Вибори в США: Сандерс лідирує на праймеріз від демократів у Неваді
Перемога сенатора відбувається після перемоги в Нью-Гемпширі та сильного результату в Айові
Сенатор Берні Сандерс лідирує в первинному голосуванні в Неваді за право висуватися в президенти США від Демократичної партії.
Про це повідомляє CNN.
За підсумками підрахунку 43% голосів, Сандерс набирає в Неваді 46.8%. На другому місці із суттєвим відривом колишній віцепрезидент США Джо Байден з 20.7%. Третій – Піт Буттіджич з 15.1%, далі – Елізабет Ворен з 9.5%, Емі Клобушар 4.0% і мільярдер Том Стаєр із 3.7%.
«У Неваді ми тільки що зібрали різновікову, мультирасову коаліцію, яка переможе не тільки в Неваді, але і по всій країні», – заявив Сандерс виступаючи на мітингу в Техасі.
Breaking: We won Nevada!— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 23, 2020
We are building an unprecedented grassroots movement, and together, there is nothing we cannot accomplish.
Let’s take the next step and win it all. Chip in here: https://t.co/K75dGyYsR6 pic.twitter.com/1sEuhgy9Kb
Перемога сенатора на зборах в Неваді відбувається після перемоги в Нью-Гемпширі та сильного результату в Айові, де результати все ще вивчаються.
Нагадаємо: раніше The Washington Post повідомила, що РФ збирається підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори у 2020 році.
Як повідомлялося, Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів.