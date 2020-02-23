Вибори в США: Сандерс лідирує на праймеріз від демократів у Неваді



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За підсумками підрахунку 43% голосів, Сандерс набирає в Неваді 46.8%

Перемога сенатора відбувається після перемоги в Нью-Гемпширі та сильного результату в Айові

Сенатор Берні Сандерс лідирує в первинному голосуванні в Неваді за право висуватися в президенти США від Демократичної партії.

Про це повідомляє CNN.

За підсумками підрахунку 43% голосів, Сандерс набирає в Неваді 46.8%. На другому місці із суттєвим відривом колишній віцепрезидент США Джо Байден з 20.7%. Третій – Піт Буттіджич з 15.1%, далі – Елізабет Ворен з 9.5%, Емі Клобушар 4.0% і мільярдер Том Стаєр із 3.7%.

«У Неваді ми тільки що зібрали різновікову, мультирасову коаліцію, яка переможе не тільки в Неваді, але і по всій країні», – заявив Сандерс виступаючи на мітингу в Техасі.

Breaking: We won Nevada!



We are building an unprecedented grassroots movement, and together, there is nothing we cannot accomplish.



Let’s take the next step and win it all. Chip in here: https://t.co/K75dGyYsR6 pic.twitter.com/1sEuhgy9Kb — Bernie Sanders (@BernieSanders) February 23, 2020

Перемога сенатора на зборах в Неваді відбувається після перемоги в Нью-Гемпширі та сильного результату в Айові, де результати все ще вивчаються.

Нагадаємо: раніше The Washington Post повідомила, що РФ збирається підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори у 2020 році.

Як повідомлялося, Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів.

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