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    У світі

    Вибори в США: Сандерс лідирує на праймеріз від демократів у Неваді

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    За підсумками підрахунку 43% голосів, Сандерс набирає в Неваді 46.8% - Вибори в США: Сандерс лідирує на праймеріз від демократів у Неваді
    За підсумками підрахунку 43% голосів, Сандерс набирає в Неваді 46.8%

    Перемога сенатора відбувається після перемоги в Нью-Гемпширі та сильного результату в Айові

    Сенатор Берні Сандерс лідирує в первинному голосуванні в Неваді за право висуватися в президенти США від Демократичної партії.

    Про це повідомляє CNN.

    За підсумками підрахунку 43% голосів, Сандерс набирає в Неваді 46.8%. На другому місці із суттєвим відривом колишній віцепрезидент США Джо Байден з 20.7%. Третій – Піт Буттіджич з 15.1%, далі – Елізабет Ворен з 9.5%, Емі Клобушар 4.0% і мільярдер Том Стаєр із 3.7%.

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    «У Неваді ми тільки що зібрали різновікову, мультирасову коаліцію, яка переможе не тільки в Неваді, але і по всій країні», – заявив Сандерс виступаючи на мітингу в Техасі.

    Перемога сенатора на зборах в Неваді відбувається після перемоги в Нью-Гемпширі та сильного результату в Айові, де результати все ще вивчаються.

    Нагадаємо: раніше The Washington Post повідомила, що РФ збирається підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори у 2020 році.

    Як повідомлялося, Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів.

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