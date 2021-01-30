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    Політика

    Степанов про відпочинок Зеленського у Буковелі: він не порушував закон

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    Зеленський проводив перші дні 2021 року на гірськолижному курорті Буковель - Степанов про відпочинок Зеленського у Буковелі: він не порушував закон
    Зеленський проводив перші дні 2021 року на гірськолижному курорті Буковель

    Президент був до введення карантину

    Президент Володимир Зеленський здійснив свою поїздку на Буковель до оголошення січневого локдауну.

    Про це під час програми «Свобода слова Савіка Шустера» сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За його словами, Зеленський не порушував закон, оскільки знаходився в Буковелі до локдауна, тобто до 8 січня.

    «Президент був до введення карантину. Президент був до того, як там був введений відповідний карантин. Він повністю законослухняно це робив», – заявив міністр.

    Степанов також нагадав, що МОЗ не робить ніяких перевірок з приводу дотримання карантинних норм. 

    Цим, за його словами займаються Держпродспоживслужба, Нацполіція, органи місцевого самоврядування.

    Нагадаємо, Зеленський проводив перші дні 2021 року на гірськолижному курорті Буковель. У соцмережі Instagram уже з’явилася низка світлин із очільником держави. На всіх знімках Зеленський усміхається та виглядає задоволеним.

    Нагадаємо, що Зеленський у 2020 році відпочивав щонайменше чотири рази. В пресслужбі президента повідомили, що він проведе зимову відпустку в Івано-Франківській області.

    Теги: відпочинок Володимир Зеленський самоврядування Максим Степанов президент карантин Буковель
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