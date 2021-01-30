Степанов про відпочинок Зеленського у Буковелі: він не порушував закон
Президент був до введення карантину
Президент Володимир Зеленський здійснив свою поїздку на Буковель до оголошення січневого локдауну.
Про це під час програми «Свобода слова Савіка Шустера» сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, Зеленський не порушував закон, оскільки знаходився в Буковелі до локдауна, тобто до 8 січня.
Степанов також нагадав, що МОЗ не робить ніяких перевірок з приводу дотримання карантинних норм.
Цим, за його словами займаються Держпродспоживслужба, Нацполіція, органи місцевого самоврядування.
Нагадаємо, Зеленський проводив перші дні 2021 року на гірськолижному курорті Буковель. У соцмережі Instagram уже з’явилася низка світлин із очільником держави. На всіх знімках Зеленський усміхається та виглядає задоволеним.
Нагадаємо, що Зеленський у 2020 році відпочивав щонайменше чотири рази. В пресслужбі президента повідомили, що він проведе зимову відпустку в Івано-Франківській області.