Що буде з планетою після ядерної війни? Вчені дали прогноз

Вчені вважають, що людям, які переживуть ядерний вибух, доведеться постаратися, щоб виживати й надали

Мільярди людей голодуватимуть протягом восьми років після потенційної глобальної ядерної війни. Таким прогноз зробили вчені з Пенсільванії, повідомляє «Главком» із посиланням на The Daily Mail.

Вчені стверджують, що ядерна зима є найнебезпечнішим сценарієм глобальної війни, яка «призведе до неймовірних втрат життів», які обчислюються мільярдами. Це станеться через втрату врожаю.

Експерти пояснюють, що кукурудза не зможе рости, оскільки їй не вистачатиме тепла і сонячного світла. Тому, ті, хто переживуть руйнівні вибухи ядерних бомб, зіткнуться з голодом.

Вчені нагадали, що таке ядерна зима. Дим від пожеж після ударів ядерною зброєю підніметься в атмосферу і затьмарить сонце, через що настане темрява. Це призведе до неймовірно потужних морозів, неврожаю, масового голоду та безліч смертей.

«Якщо ми хочемо вижити, ми повинні бути готові навіть до немислимих наслідків», – пояснив автор дослідження, ботанік з Університету штату Пенсільванія Юнін Ши.

Вчений та його колеги спрогнозували, як різні сценарії ядерної зими можуть вплинути на світове виробництво кукурудзи, яку вирощують як для людей, так і для худоби. Використовуючи комп'ютерні моделі, експерти змоделювали виробництво кукурудзи в 38 572 точках світу в шести сценаріях ядерної війни.

Вчені виявили, що рівень зниження врожайності кукурудзи буде варіюватися залежно від масштабу конфлікту. Регіональна ядерна війна, в результаті якої в атмосферу буде викинуто близько 5,5 млн тонн сажі, може скоротити річне виробництво в усьому світі на 7%. А великомасштабна світова війна, внаслідок якої буде викинуто 165 млн тонн сажі, може призвести до зниження річної врожайності кукурудзи на 80%.

Останній варіант матиме катастрофічні наслідки та призведе до масштабної глобальної продовольчої кризи. Вчені відзначили, що в найбільш несприятливих сценаріях попит на цю сільськогосподарську культуру «зросте в кілька разів порівняно з поточним попитом на насіння», в той час, як виробництво і розподіл можуть бути «серйозно обмежені».

За прогнозом, щоб вижити, людям доведеться покладатися на продукти харчування, вирощені на особистих землях і місцевих наділах, через шкоду, яку буде завдано місцевим і глобальним екосистемам.

Вчені наголосили також, що викид 165 млн тонн сажі в атмосферу призведе до руйнування озонового шару планети, який захищає нас та інших живих істот від шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця. «Це пошкодить рослинну тканину і ще більше обмежить світове виробництво продовольства», – пояснив Ши.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін нещодавно повідомив про проєкт оновленої ядерної доктрини країни. Він включає розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Путін пригрозив, що Москіва залишає за собою право застосувати «ядерку» у разі агресії проти РФ та Білорусі.

На тлі загрози ядерної війни Університет Нікосії провів дослідження, яке показало, як і де можна вижити під час ядерного вибуху. Врятуватись, на думку вчених, можна у внутрішніх кімнатах без вікон.