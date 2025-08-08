МАГАТЕ оцінила стан електропідстанцій в Україні на наявність ризиків ядерній безпеці

Від роботи електроустановок, призначених для перетворення та розподілу електричної енергії, залежить безпечна експлуатація українських АЕС

В Україні завершила роботу експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка тривала з 29 липня до 8 серпня. Про це, як пише «Главком», повідомили в Міненерго.

У Міненерго наголосили, що ця місія була розширена для оцінки не лише ядерних об'єктів, а й електричних підстанцій, від роботи робота яких залежить безпечна експлуатація АЕС.

Експерти місії, як наголошується, провели оцінку стану електричних підстанцій, що мають ключове значення для гарантування безпечного, надійного та безперебійного функціонування українських атомних електростанцій. Також представники місії визначили потреби у додатковій технічній допомозі в частині ядерної безпеки.

Представники МАГАТЕ повідомили про значний прогрес у відновлювальних роботах на об'єктах, які вони інспектували раніше.

«Робота експертів МАГАТЕ на підстанціях, які неодноразово ставали мішенню атак, свідчить про виняткову важливість цих об’єктів для загальної системи ядерної безпеки» — зауважила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Нагадаємо, на початку серпня співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували вибухи та дим поблизу Запорізької атомної електростанції. Інцидент стався внаслідок атаки на один із допоміжних об’єктів ЗАЕС, який зазнав артилерійського обстрілу та ударів дронів.

4 липня внаслідок чергового російського обстрілу відбулося аварійне відключення лінії живлення станції. У результаті об’єкт був змушений перейти на резервне живлення від дизель-генераторів – останнього ресурсу, який забезпечує функціонування критичних систем безпеки.