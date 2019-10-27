Штати планують вийти з угоди про відкрите небо



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Наразі не відомо, чи прийнято в Білому домі остаточне рішення щодо виходу з угоди

Президент США Дональд Трамп підписав документ про намір Вашингтона вийти з Договору про відкрите небо.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

«Адміністрація Трампа зробила кроки до того, щоб вийти з угоди, що діє протягом майже тридцяти років та має на меті знизити ризик війни між РФ та Заходом, дозволивши обом сторонам здійснювати розвідувальні польоти над територіями один одного», – заявили американські чиновники.

Угоду про відкрите небо було підписано у 1992 році, зараз його учасниками є 34 країни, включаючи США та РФ. В рамках угоди держави можуть здійснювати спостережні польоти над територіями один одного та вести фото й відеозйомку.

Зазначається, що досі точно не відомо, чи прийнято в Білому домі остаточне рішення щодо виходу з угоди. Наразі серед керівництва США тривають консультації з цього питання.