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    У світі

    Штати планують вийти з угоди про відкрите небо

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    Штати планують вийти з угоди про відкрите небо

    Наразі не відомо, чи прийнято в Білому домі остаточне рішення щодо виходу з угоди

    Президент США Дональд Трамп підписав документ про намір Вашингтона вийти з Договору про відкрите небо.

    Про це повідомляє Wall Street Journal.

    «Адміністрація Трампа зробила кроки до того, щоб вийти з угоди, що діє протягом майже тридцяти років та має на меті знизити ризик війни між РФ та Заходом, дозволивши обом сторонам здійснювати розвідувальні польоти над територіями один одного», – заявили американські чиновники.

    Угоду про відкрите небо було підписано у 1992 році, зараз його учасниками є 34 країни, включаючи США та РФ. В рамках угоди держави можуть здійснювати спостережні польоти над територіями один одного та вести фото й відеозйомку.

    Зазначається, що досі точно не відомо, чи прийнято в Білому домі остаточне рішення щодо виходу з угоди. Наразі серед керівництва США тривають консультації з цього питання.

    США Дональд Трамп літак
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