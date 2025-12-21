Швеція затримала підсанкційне російське судно

Російське вантажне судно «Адлер» належить компанії M Leasing LLC, яка перебуває у санкційних списках ЄС і США

Російське вантажне судно «Адлер» стало на якір у шведських водах через проблеми з двигуном

Митна служба та берегова охорона Швеції проводять перевірку на борту російського вантажного судна «Адлер», яке стало на якір біля міста Геганас. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sweden Herald

За словами прессекретаря шведської митниці Мартіна Хеглунда, інспекційна група піднялась на борт судна після першої години ночі в неділю у присутності поліції.

Митна перевірка «Адлера» у неділю триватиме, але наразі митна служба не коментує вміст вантажу.

Російське вантажне судно «Адлер», яке вийшло з порту Санкт-Петербурга чотири дні тому, стало на якір у шведських водах через проблеми з двигуном.

«Адлер» належить компанії M Leasing LLC, яка перебуває у санкційних списках ЄС і США через підозру у перевезенні північнокорейських боєприпасів, які Росія використовує у війні проти України.

Хеглунд заявив, що не має інформації про ймовірні зв'язки судна з російським ВПК. «Ми знаємо лише те, що судно та його власник перебувають у списках санкцій кількох країн, оскільки раніше його підозрювали у перевезенні військових матеріалів», – сказав він.

Нагадаємо, Швеція зафіксувала присутність російських військових і озброєних охоронців на танкерах так званого «тіньового флоту» в Балтійському морі.

До слова, 27 листопада три російські бомбардувальники Ту-22М3 з авіабази «Оленья», після трансконтинентального перельоту з авіабази «Біла», провели п'ятигодинну навчальну місію над Балтійським морем.

Раніше у Швеції аеропорт Гетеборг-Ландветтер вимушено призупинив усі рейси. Поруч із летовищем помітили безпілотники.