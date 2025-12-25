Головна Країна Події в Україні
Пожежа в порту на Кубані, вибори в Гондурасі: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Пожежа в порту на Кубані, вибори в Гондурасі: головне за ніч
Підтримуваний Трампом Асфура переміг на президентських виборах у Гондурасі після тижнів затримок і суперечок
фото: Reuters

«Главком» зібрав головні події ночі проти 25 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Каліфорнія оголосила надзвичайний стан через потужний шторм, Мін’юст США пояснив затримку з файлами Епштейна, у порту Темрюк на Кубані спалахнули резервуари з нафтопродуктами після атаки дронів, Путін надіслав новорічне послання Кім Чен Ину, Асфура, якого відкрито підтримував президент США Дональд Трамп, переміг на президентських виборах у Гондурасі. 

Вибори у Гондурасі

Кандидат від консервативної Національної партії Насрі Асфура, якого відкрито підтримував президент США Дональд Трамп, переміг на президентських виборах у Гондурас. Національна виборча рада (CNE), остаточно оголосила результати голосування, що відбулося ще 30 листопада, але було затримане через технічні збої, ручний підрахунок і взаємні звинувачення у фальсифікаціях.

За даними CNE, Асфура набрав 40,3% голосів, випередивши кандидата від правоцентристської Ліберальної партії Сальвадора Насраллу, який отримав 39,5%. Кандидатка від правлячої лівої партії LIBRE Ріксі Монкада фінішувала третьою з великим відривом.

Напружена боротьба та хаос у системі підрахунку бюлетенів призвели до того, що близько 15% протоколів довелося перевіряти вручну. 

Надзвичайний стан у Каліфорнії

Влада штату Каліфорнія оголосила надзвичайний стан напередодні Різдва через серію потужних зимових штормів, що несуть загрозу повеней, зсувів і селевих потоків. Рішення ухвалив губернатор Гевін Ньюсом. 

Надзвичайний стан діє в округах Лос-Анджелес, Орандж, Ріверсайд, Сан-Бернардіно, Сан-Дієго та Шаста. Причиною стали так звані «атмосферні річки» – потоки вологого повітря, які принесли інтенсивні зливи та шквальний вітер на ґрунти, що вже були перенасичені водою. Це різко підвищило ризики підтоплень, швидкого підняття рівня річок і струмків, а також зсувів.

Справа Епштейна

Міністерство юстиції США повідомило, що йому може знадобитися ще кілька тижнів, аби підготувати до публікації понад 1 млн додаткових документів, пов’язаних зі справою сексуального злочинця Джеффрі Епштейн. 

Міністерство юстиції США зазначило, що федеральні прокурори Південного округу Нью-Йорка та ФБР повідомили про виявлення нового масиву документів. Вони передані Мін’юсту відповідно до Закону про прозорість файлів Епштейна, чинного законодавства та судових наказів.

Пожежа у порту на Кубані

У ніч на 25 грудня ударні дрони атакували російську Кубань. Внаслідок атаки у порту Темрюка загорілися резервуари з нафтопродуктами. 

У російському порту Темрюк сталася пожежа після атаки безпілотників. Загорілися два резервуари з нафтопродуктами, повідомляють місцеві служби.

За наявною інформацією, загальна площа пожежі становить близько 2 тис. квадратних метрів. До ліквідації загоряння залучено 70 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Привітання Путіна 

Російський диктатор Володимир Путін надіслав новорічне послання лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину. За даними агентства, послання було надіслане 18 грудня. У ньому Путін зазначив, що 2025 рік мав «особливе значення» для відносин між Москвою та Пхеньяном.

ЦТАК також стверджує, що у зверненні російський президент відзначив «героїчну» участь північнокорейських військових у бойових діях на Курщині проти України. 

Теги: пожежа вибори путін Дональд Трамп Міністерство юстиції партії прокурор надзвичайний стан президент повітря шторм вітер Порту Гондурас диктатор

