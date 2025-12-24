Шмигаль обговорив зі Швецією постачання літаків Gripen для України

Швеція готує новий пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, під час якої сторони обговорили прогрес у питанні постачання Україні винищувачів Gripen та підготовку нового пакета оборонної підтримки. Повідомляє «Главком»

Під час розмови Денис Шмигаль повідомив, що Україна готується до початку тренування пілотів та технічного персоналу для обслуговування літаків Gripen.

«Готуємося до початку тренування українських пілотів і технічного персоналу», – наголосив міністр.

Очільник Міноборони України також поінформував шведського колегу про масовану повітряну атаку Росії у ніч на вівторок. За його словами, українські літаки F-16 знищили переважну більшість із 35 ворожих крилатих ракет.

«Відзначив вагомий внесок Швеції у посилення наших авіаційних спроможностей. Вдячний за це. Розраховуємо на подальшу тісну співпрацю у цій сфері», – зазначив Шмигаль.

Він також повідомив, що Швеція найближчим часом планує оголосити новий пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони.

Міністр подякував Швеції за послідовну підтримку та партнерство, підкресливши, що допомога Стокгольма сприяє захисту українського неба та рятує життя цивільних.