Різдвяна історія. Шварценеггер подарував будинки безхатькам (фото, відео)

«Це фантастично: провести час з нашими героями та прийняти їх у нові домівки», – прокоментував актор.

Обійшлась реалізація такого проєкту актору і його партнерам в чверть мільйона доларів

У честь Різдва голівудська зірка, колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнеггер подарував бездомним ветеранам будинок на заході Лос-Анжелесу. Про це він розповів в себе на сторінці Instagram.

Комплекс представляє собою 25 компактних будиночків, в яких є все потрібне для комфортного проживання – електрика, опалення, кондиціонери та меблі. Отримали їх ті, хто справді потребував даху над головою. Обійшлась реалізація такого проєкту актору і його партнерам в чверть мільйона доларів, як повідомляє Fox News.

«Це фантастично: провести час з нашими героями та прийняти їх у нові домівки», – прокоментував актор.

Нагадаємо, сьогодні святкуємо різдвяний Святвечір.

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