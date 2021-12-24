Різдвяна історія. Шварценеггер подарував будинки безхатькам (фото, відео)
Обійшлась реалізація такого проєкту актору і його партнерам в чверть мільйона доларів
У честь Різдва голівудська зірка, колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнеггер подарував бездомним ветеранам будинок на заході Лос-Анжелесу. Про це він розповів в себе на сторінці Instagram.
Комплекс представляє собою 25 компактних будиночків, в яких є все потрібне для комфортного проживання – електрика, опалення, кондиціонери та меблі. Отримали їх ті, хто справді потребував даху над головою. Обійшлась реалізація такого проєкту актору і його партнерам в чверть мільйона доларів, як повідомляє Fox News.
«Це фантастично: провести час з нашими героями та прийняти їх у нові домівки», – прокоментував актор.
Нагадаємо, сьогодні святкуємо різдвяний Святвечір.
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