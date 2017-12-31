Сідней зустрів Новий рік приголомшливим шоу з феєрверків
- Сьогодні, 16:39
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Наживо побачити грандіозне світлове шоу змогли близько 1 млн. осіб
Десятисекундним зворотним відліком, в ході якого цифри складалися в небі з феєрверків, одним з перших на Планеті зустрів Новий рік австралійський Сідней. Як розповіла в неділю, 31 грудня, лорд-мер Кловер Мур, рішення порадувати цим видовищем жителів і гостей міста було прийнято вперше.
Rainbow fireworks for #sydnye! HAPPY NEW YEAR EVERYONE!!pic.twitter.com/A1EGB2XyQY— Sydney Mardi Gras (@sydneymardigras) December 31, 2017
9pm. Getting warmed up. #SydNYE pic.twitter.com/iQvm0g35VI— Brian Swift (@bswift) December 31, 2017
Наживо побачити грандіозне світлове шоу змогли близько 1 млн. осіб, ще до 1 млрд, як очікувалося, спостерігали за святом, сидячи перед екранами телевізорів або комп'ютерів.
Цього року адміністрація традиційно організувала ілюмінацію головних визначних пам'яток, включаючи Сіднейський оперний театр. Організатори урочистостей також вшанували пам'ять померлого в 2017-м британського рок-виконавця Девіда Боуї, запустивши феєрверки у вигляді місяця і зірок.
Нагадаємо, Нова Зеландія стала першою державою на планеті, яка зустріла прихід нового року.
Джерело: Deutsche Welle