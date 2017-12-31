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    Сідней зустрів Новий рік приголомшливим шоу з феєрверків

    Наживо побачити грандіозне світлове шоу змогли близько 1 млн. осіб
    Десятисекундним зворотним відліком, в ході якого цифри складалися в небі з феєрверків, одним з перших на Планеті зустрів Новий рік австралійський Сідней. Як розповіла в неділю, 31 грудня, лорд-мер Кловер Мур, рішення порадувати цим видовищем жителів і гостей міста було прийнято вперше. Rainbow fireworks for #sydnye! HAPPY NEW YEAR
    • Сьогодні, 16:39
    • Розсилка
    Фото: AAP

    Наживо побачити грандіозне світлове шоу змогли близько 1 млн. осіб

    Десятисекундним зворотним відліком, в ході якого цифри складалися в небі з феєрверків, одним з перших на Планеті зустрів Новий рік австралійський Сідней. Як розповіла в неділю, 31 грудня, лорд-мер Кловер Мур, рішення порадувати цим видовищем жителів і гостей міста було прийнято вперше.

    Наживо побачити грандіозне світлове шоу змогли близько 1 млн. осіб, ще до 1 млрд, як очікувалося, спостерігали за святом, сидячи перед екранами телевізорів або комп'ютерів.

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    Сідней зустрів Новий рік приголомшливим шоу з феєрверків
    Сідней зустрів Новий рік приголомшливим шоу з феєрверків
    Сідней зустрів Новий рік приголомшливим шоу з феєрверків
    Сідней зустрів Новий рік приголомшливим шоу з феєрверків
    Сідней зустрів Новий рік приголомшливим шоу з феєрверків
    Фото: AAP

    Цього року адміністрація традиційно організувала ілюмінацію головних визначних пам'яток, включаючи Сіднейський оперний театр. Організатори урочистостей також вшанували пам'ять померлого в 2017-м британського рок-виконавця Девіда Боуї, запустивши феєрверки у вигляді місяця і зірок.

    Нагадаємо, Нова Зеландія стала першою державою на планеті, яка зустріла прихід нового року.

    Джерело: Deutsche Welle

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