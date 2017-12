Сідней зустрів Новий рік приголомшливим шоу з феєрверків

Наживо побачити грандіозне світлове шоу змогли близько 1 млн. осіб

Десятисекундним зворотним відліком, в ході якого цифри складалися в небі з феєрверків, одним з перших на Планеті зустрів Новий рік австралійський Сідней. Як розповіла в неділю, 31 грудня, лорд-мер Кловер Мур, рішення порадувати цим видовищем жителів і гостей міста було прийнято вперше.

Rainbow fireworks for #sydnye! HAPPY NEW YEAR EVERYONE!!pic.twitter.com/A1EGB2XyQY