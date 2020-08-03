Скасування санкцій проти Роcії. В США озвучили головну умову



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О'Браєн вважає, що, якщо Росія стане партерном США, то двостороння торгівля між двома країнами розквітне

Президент США Дональд Трамп домагається нового шляху в стосунках з Росією

У санкції США проти Росії не буде необхідності, якщо Російська Федерація буде утримуватися від агресії за кордоном і стане дружнім партнером Сполученим Штатам і Європі.

Про це написав радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн в своїй статті для The Washington Post.

За його словами, президент США Дональд Трамп домагається нового шляху в стосунках з Росією. Він зазначив, що жоден президент з часів Рональда Рейгана не наважувався на подібні кроки.

О'Браєн також вважає, що, якщо Росія стане партерном США, то двостороння торгівля між двома країнами розквітне. Радник президента додав, що від нових відносин між двома країнами могли б отримати вигоду не тільки вони самі, а й весь світ.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на колишнього співробітника вашингтонської адміністрації високого рангу повідомило, що Трамп не має стратегічного підходу до ведення справ з Росією.

Так, президент США не хоче, щоб Росія поводила себе з ним грубо. Як описав співрозмовник видання, особи, які стверджують, що у глави держави є стратегічний підхід до ведення справ з Москвою, думають про політичного діяча, який піклується про зовнішню політику США і знає історію американо-російських відносин.