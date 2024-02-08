На що українські біженці скаржаться чеському омбудсмену: дві головні проблеми

Минулого року омбудсмен отримав від українців 90 заяв, що на 30 менше, ніж у 2022 році

Українські біженці у Чехії найчастіше звертаються до чеського омбудмена Станіслава Кржечека із питаннями тимчасового захисту і проживання. Про це повідомляє ukraina.radio.cz.

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У 2022 році від українців поступило 120 заяв, у 2023-му – 90. Майже половина минулорічних звернень стосувалася ситуації із житлом та відмови у тимчасовому захисті, а ще 25 заяв були про соціальне забезпечення. Зокрема, біженці намагалися вирішити проблеми з браком грошей на основні життєві потреби й житло, визнанням права на гуманітарну допомогу та отриманням гуманітарної чи екстреної допомоги.

Завдяки цим скаргам чеський омбудсмен виявив дві системні проблеми. Одна з них стосується біженців, які доглядають близьких із інвалідністю і тому не можуть працювати.

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«Ми вже й раніше звертали увагу, що оплатити основні життєві потреби і житло іноді не здатні навіть ті отримувачі гуманітарної допомоги, які працюють. А ті, хто через догляд не працює, перебувають у ще складнішій ситуації», – зазначила його речниця Маркета Бочкова.

Друга проблема – отримання тимчасового захисту в Чехії людей, які вже отримували такий захист в іншій державі.

«Чеські органи, посилаючись на закон про статус осіб із тимчасовим захистом Lex Ukrajina, відмовляються надавати тимчасовий захист прибулим із України, які вже отримали його раніше чи подали прохання про нього в іншій державі ЄС. Вони навіть не з’ясовують, чи мають прохачі тимчасового захисту серйозну причину для переїзду в Чехію. Ця практика, на нашу думку, суперечить директиві ЄС про тимчасовий захист», – зазначила речниця омбудсмена.

Бочкова додала, що омбудсмен регулярно звертає увагу МВС на проблеми з умовами надання тимчасового захисту.

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Уряд Чехії затвердив пріоритети щодо адаптації та інтеграції біженців з України на 2024 та наступні роки. За словами прем'єр-міністра країни Петра Фіали, заходи стосуються житла, працевлаштування та боротьби з дезінформацією. У тому числі має бути підготовлена ​​процедура припинення дії або зміни форми тимчасового захисту осіб, що прибувають.

До слова, половині українських біженців у Чехії доводиться віддавати за житло понад 30% своїх доходів. Водночас чверті працевлаштованих біженців не вистачає грошей, щоб покривати щоденні витрати, йдеться у результатах дослідження празького відділення Міжнародної організації з міграції (МОМ).