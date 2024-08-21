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Скільки українських біженців лишилося в Ізраїлі. Названо цифру

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Скільки українських біженців лишилося в Ізраїлі. Названо цифру
Ізраїль продовжує українцям туристичні візи, дає право на роботу та оплачує медичні страховки для людей літнього віку
фото: Getty Images

Посол Корнійчук: Люди виїхали переважно до Європи, бо вона дає набагато кращий статус

Після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня в країні залишилося близько 12-13 тис. українців. Це все люди, які мають в Ізраїлі родичів чи близьких друзів. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, українцям продовжують туристичні візи, дали право на роботу, оплачують медичні страховки для людей літнього віку за рахунок держави. 

«Для Ізраїлю це чимало», – наголосив дипломат. Корнійчук зауважив, що наразі триває пошук статусу, який дасть українцям можливість отримати недепортаційну візу в паспорт. Посол вважає, що саме з цієї причини люди й виїхали переважно до Європи, адже вона надає набагато кращий статус.

Нагадаємо, Ізраїль став набагато відкритіший до співпраці з Україною. Українським біженцям надається безпрецедентна допомога, зокрема їм продовжують туристичні візи та дали право на роботу. За словами українського дипломата, останнім часом кількість українських біженців в Ізраїлі трошки зменшилася. 

Також на початку року Ізраїль вирішив розширити допомогу для українських біженців.

До слова, у січні Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилися надати дозвіл на евакуацію для 29 громадян України, які були подані у списках від посольства. Євген Корнійчук пояснив, що причини такої відмови очевидно полягають у «певних безпекових питаннях щодо цих осіб».

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Теги: Ізраїль паспорт посол скандал Євген Корнійчук

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