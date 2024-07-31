Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів

Посольство заявило, що «не володіє інформацією» про те, чи справді Залужний давав дозвіл Червінському на проведення операції з переманювання літака РФ

Колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний залишив без відповіді слова ексрозвідника Романа Червінського. Він заявляв, що саме Залужний давав дозвіл на проведення операції з переманювання російського літака. Про це йдеться відповіді на запит hromadske.

Зазначається, що посольство «не володіє інформацією», а тому має право відмовити в задоволенні запиту.

Відповідь посольства України у Великій Британії з підписом Валерія Залужного фото: hromadske

Раніше Червінській розповідав, що дозвіл на операцію з переманювання російського літака нібито дав тодішній головнокомандувач Валерій Залужний. За словами Червінського, до розвідки звернулася Служба безпеки, яка на той час уже зібрала інформацію про готовність одного з російських пілотів перегнати Україні літак.

За словами ексрозвідника, оскільки СБУ не могла забезпечити супровід літака та його безпечну посадку, там звернулися до розвідки та, зокрема, до нього. «Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію», – додав він.

Червінський стверджує, перший дозвіл від Залужного начебто був усним, однак після того, як Військово-повітряні сили підтвердили особу російського пілота, ексголовком дав і письмову згоду.

Нагадаємо, Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

До слова, розгляд справи ексрозвідника Романа Червінського вдруге перенесено на 4 вересня. Перенесли для того, щоб викликати 17 потерпілих. Їх присутності вимагають захисники Червінського.