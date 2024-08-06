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Система all inclusive у Туреччині може докорінно змінитись: що пропонують готелі натомість

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Система all inclusive у Туреччині може докорінно змінитись: що пропонують готелі натомість
Туреччина змінює свої підходи до обслуговування туристів
фото із відкритих джерел

Hurriyet: у Туреччині пропонують переглянути систему all inclusive у готелях

Представники турецької індустрії туризму знову пропонують переглянути популярний серед іноземців формат «все включено» (all inclusive) у готелях. Про це пише газета Hurriyet. На їхню думку, слід змінити варіанти вибору окремих послуг, наприклад, відмовитись від надання алкоголю за такою схемою.

«Система all inclusive стала дуже важливим виходом для розвитку нашого туристичного ринку. Результати і успіхи, яких ми досягли завдяки їй, безперечно, незаперечні. Однак через роки, у новому процесі, який ми зараз переживаємо, її необхідно обговорити знову», – повідомив бізнесмен Зафер Алкая.

Наполягання виключно на цій системі може призвести до того, що в майбутньому турецький готельний бізнес зіштовхнеться з новими проблемами. Тож, за словами готельєрів, у результаті система «все включено» більше не повинна сприйматися як єдина і безальтернативна для туристів у Туреччині.

«З іншого боку, ще один дуже важливий факт полягає в тому, що ми повинні розширити наш асортимент з точки зору ринків, з яких ми приймаємо туристів», – вважає турецький підприємець.

«Все включено» (англ. all inclusive ) – комплекс послуг, який надають в готелях. Він передбачає безкоштовне надання харчування, різних напоїв (часто локальних) та інших видів послуг, одночасно з проживанням в готелі.

На переконання Алкая, інфляція у Туреччині і здорожчання продуктів зробила відпочинок у Туреччині надто дорогим і водночас посилила позиції країн-конкурентів, які рідко пропонують такий рівень сервісу як є у Туреччині.  Немає сумніву, що готелі повинні включати у свої ціни всю їжу та напої, але водночас виключати те, що витрачається даремно, зменшуючи кількість відходів. Адже витрати продуктів у all inclusive більші, ніж у готелів, які не пропонують такий варіант. 

Нагадаємо, ще у грудні 2023 року готельєри обіцяли кардинальні зміни популярної серед туристів системи all inclusive в Туреччині.  Туристичні компанії уже почали попереджати про «коригування через різке збільшення витрат готелів» в останні роки.Першою заявленою схемою може стати модель «плати в міру використання», згідно з якою «все включено» планується розділити на кілька категорій, і залишити туристу вибір, які саме з них хоче оплачувати при купівлі туру. Зокрема саме таким «опціональним» пропонується зробити доступність алкоголю у готелі під час відпочинку.

Раніше повідомлялося, що власники пов'язаного з туризмом бізнесу в Туреччині запанікували через відток відпочиваючих, які віддавали перевагу  курортам Греції. Власники готелів та ресторанів скаржаться на падіння потоку клієнтів у порівнянні з минулим сезоном.

Водночас турецькі ресторани, що порожніють у пік сезону, пішли на відчайдушний крок і почали робити знижки. Шеф-кухар одного з ресторанів Каплан Ільхан  зазначив, що цього року бізнес упав на 25% порівняно із сезоном минулого року. В одному із ресторанів у Стамбулі поскаржилися на аналогічні проблеми. Його засновник повідомив про скорочення обороту на чверть. За його словами, високі відсоткові ставки і перевищує 70% інфляція «шокує».

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Теги: бізнес харчування готель відпочинок туризм Туреччина

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