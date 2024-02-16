Смерть Навального: у мережі опубліковане останнє відео політика

Ще у середу політик себе бадьоро почував

Навальний виходив на зв'язок із Ковровським судом через відео

Після інформації про смерть російського політика Олексія Навального, росЗМІ опублікували останнє відео опозиціонера із колонії. Запис опублікував телеграм-канал SotaVision.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, учора Навальний виходив на зв'язок із Ковровським судом через відеозв’язок.

«Олексій бадьорий, здоровий і веселий», – роблять висновок журналісти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Адвокат Навального Леонід Соловйов повідомив, що за рішенням сім'ї політика «взагалі нічого не коментує». Він сказав, що був у підзахисного в середу, все тоді було нормально.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російський опозиційний політик Сергій Навальний помер у виправній колонії. Зазначається, що під час прогулянки Навальний нібито відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів.

Нагадаємо, Московський міський суд засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років позбавлення волі у колонії особливого режиму, де утримують найнебезпечніших злочинців.

У Росії «Фонд боротьби з корупцією», заснований ув'язненим політиком Олексієм Навальним, запустив до президентських виборів кампанію «Росія без Путіна».