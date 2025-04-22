Помер екснардеп від «Партії регіонів» Микола Жук

У 2012 році Жука обрали народним депутатом від «Партії регіонів» за виборчим округом №129 (Миколаївська область)

Народний депутат VII скликання Верховної Ради Микола Жук помер через важку хворобу. Йому було 45 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-канал українського парламенту.

«Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті після тривалої хвороби народного депутата України VII скликання Миколи Жука», – йдеться в повідомленні Ради.

Більш детальні причини смерті колишнього народного депутата не уточнюються.

Микола Жук народився 26 листопада 1979 року в селі Лепетиха Миколаївської області. З 2006 по 2010 рік був депутатом Миколаївської обласної ради, а також заступником голови миколаївської обласної організації «Партії регіонів».

У 2010 році його обрали депутатом Миколаївської обласної ради від округу №7 (Березнегуватський район). Також він став головою фракції «Партія регіонів» у Миколаївській облраді.

У 2012 році його обрали народним депутатом від «Партії регіонів» за одномандатним мажоритарним виборчим округом №129 (Миколаївська область). Він набрав 48,04% голосів виборців.

Нардепом він був до 27 листопада 2014 року.

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З 2014 до 2019 року обіймав посаду голови Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області. Також очолював районний осередок партійної організації «Блок Петра Порошенка» «Солідарність».

У 2019 році був обраний народним депутатом України від виборчого округу №59 (Донецька область) як кандидат від партії «Опозиційна платформа – За життя».

Також Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

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