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Помер екснардеп від «Партії регіонів» Микола Жук

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Помер екснардеп від «Партії регіонів» Микола Жук
Детальні причини смерті колишнього народного депутата не уточнюються
фото з відкритих джерел

У 2012 році Жука обрали народним депутатом від «Партії регіонів» за виборчим округом №129 (Миколаївська область)

Народний депутат VII скликання Верховної Ради Микола Жук помер через важку хворобу. Йому було 45 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-канал українського парламенту.

«Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті після тривалої хвороби народного депутата України VII скликання Миколи Жука», – йдеться в повідомленні Ради.

Більш детальні причини смерті колишнього народного депутата не уточнюються.

Микола Жук народився 26 листопада 1979 року в селі Лепетиха Миколаївської області. З 2006 по 2010 рік був депутатом Миколаївської обласної ради, а також заступником голови миколаївської обласної організації «Партії регіонів».

У 2010 році його обрали депутатом Миколаївської обласної ради від округу №7 (Березнегуватський район). Також він став головою фракції «Партія регіонів» у Миколаївській облраді.

У 2012 році його обрали народним депутатом від «Партії регіонів» за одномандатним мажоритарним виборчим округом №129 (Миколаївська область). Він набрав 48,04% голосів виборців.

Нардепом він був до 27 листопада 2014 року.

Нагадаємо, учора помер народний депутат, член депутатської групи «Відновлення України» Володимир Мороз. Йому було 57 років.

З 2014 до 2019 року обіймав посаду голови Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області. Також очолював районний осередок партійної організації «Блок Петра Порошенка» «Солідарність».

У 2019 році був обраний народним депутатом України від виборчого округу №59 (Донецька область) як кандидат від партії «Опозиційна платформа – За життя». 

Також Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.

Як відомо, У вівторок, 22 квітня, стало відомо про смерть художника-монументаліста, скульптора, який ліпив образи імперської Росії, та президента Російської академії мистецтв Зураба Церетелі. Він помер у Москві у віці 92 років через зупинку серця.  

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Теги: смерть депутат Партія регіонів

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