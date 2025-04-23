Труну з тілом Папи Римського перенесено до базиліки Святого Петра (фото, відео)

Усі охочі зможуть прийти і попрощатися з понтифіком у базиліці Святого Петра

Прощання з Папою Римським триватиме до півночі пʼятниці, 25 квітня

Сьогодні, 23 квітня, труна з тілом Папи Римського Франциска була перенесена до базиліки Святого Петра у Ватикані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Прощання з Папою Римським триватиме до півночі пʼятниці, 25 квітня.

Труну з тілом Папи Римського Франциска перенесли у собор Святого Петра pic.twitter.com/EIbiy1GE90 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 23, 2025

BBC зауважує, що у базиліці пройшла невелика служба: кардинали та інші представники духовенства віддали данину пам’яті понтифіку перед тим, як базиліку відкрили для публіки.

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Труну з тілом Папи Франциска перенесли до базиліки Святого Петра фото: Vatican News

При цьому сотні людей зібралися на площі Святого Петра, щоб зустріти труну під час процесії.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт та серцева недостатність. Глава католицької церкви, який правив 12 років, страждав на різні недуги. Останньою хворів на двобічну пневмонію.

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву – таємного голосування, яке визначить нового понтифіка. У голосуванні беруть участь лише кардинали віком до 80 років. Традиційно, новим Папою стає один із кардиналів, хоча технічно будь-який католик може бути обраний.

Як відомо, похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів.

Раніше повідомлялося, що похорон Папи Римського має відбутись за спрощеною процедурою, випливає з оновленої версії документа «Порядок похорону римського понтифіка» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Уточнюється, що його затверджено самим Папою у листопаді 2024 року.