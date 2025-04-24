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Хто стане наступним Папою Римським: що каже штучний інтелект

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Хто стане наступним Папою Римським: що каже штучний інтелект
Різноманітність кардиналів, призначених Франциском, підвищила можливість обрання Папи з Африки чи Азії
фото із відкритих джерел

Штучний інтелект спрогнозував нового главу Римсько-католицької церкви після смерті Папи Франциска

Після смерті Папи Римського Франциска Католицька церква має розпочати тривалий процес обрання його наступника. Однак, як пише Daily Mail, уже зараз результат «найсекретніших виборів у світі» був передбачений штучним інтелектом, інформує «Главком».

«Після смерті Папи Франциска у віці 88 років Католицька церква має розпочати тривалий процес обрання його наступника. Принаймні через 15 днів після його смерті 135 кардиналів будуть замкнені в легендарному Конклаві, доки не оберуть наступного Папу», – пише видання.

Згідно з даними ChatGPT від OpenAI, новим главою Римо-католицької церкви може стати кардинал П'єтро Паролін. ШІ зазначає, що 70-річний італієць вважається продовжувачем справи Папи Франциска і лідирує серед букмекерів.

ChatGPT сказав: «Як державний секретар Ватикану з 2013 року, Паролін розглядається як кандидат на «безперервність» – він прийнятний як для реформаторів, так і для традиціоналістів».

Однак ШІ підкреслює, що передбачити наступного Папу вкрай складно, і«відрив мінімальний – перемогти може хтось із трійки-четвірки лідерів».

Кардинал Паролін лідирує з невеликим відривом – 37% шансів на обрання (за даними Polymarket і Newsweek). Другим йде 67-річний колишній архієпископ Маніли, кардинал Луїс Антоніо Тагле, з імовірністю 32%. Він улюбленець Франциска, отримав прізвисько «Азіатський Франциск». Його обрання стало б історичним – перший Папа з Азії.

Інші можливі кандидати:

Кардинал Пітер Тарксон – 76 років, колишній єпископ Кейп-Коста, може стати першим темношкірим Папою.

Кардинал Петер Ердо – 72 роки, консервативний архієпископ з Угорщини.

Нагадаємо, дев’ятиденна жалоба за Папою Римським Франциском розпочнеться 26 квітня – у день його похорону й триватиме до 4 травня. Протягом цього періоду у базиліці Святого Петра щодня відбуватимуться молитовні служби. 

До слова, звістка про смерть Папи Римського Франциска 21 квітня викликала значний інтерес до фільмів, присвячених темі обрання нового понтифіка. 

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Теги: штучний інтелект Daily Mail Ватикан Папа Римський

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