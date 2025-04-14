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Щиро вболівав за Україну: помер лавреат Нобелівської премії з літератури

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Нобелівський лавреат Маріо Варгас Льоса помер у віці 89 років
фото із відкритих джерел

У 2010 році Варгас Льоса отримав Нобелівську премію з літератури «за зображення структури влади та яскраві картини людського опору, повстання та поразки»

Помер відомий перуанський письменник, лавреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льоса. Про це написав його син Альваро у соціальній мережі X. У 2014 році Льоса відвідував Україну і спілкувався із українськими студентами. Про це пише «Главком»з посиланням на Euronews.

Письменнику було 89 років. «З глибоким болем повідомляємо, що наш батько Маріо Варгас Льоса помер сьогодні в Лімі у колі своєї родини», – сказав Альвар Варгас Льоса.

Адвокат і близький друг письменника Енріке Герсі підтвердив агенції Associated Press смерть Льоси, зазначивши, що автор провів свій останній день народження 28 березня вдома у своєї дочки Моргани. «Він провів день щасливо: в оточенні близьких друзів він їв свій торт. Ми жартували, щоу нього попереду ще 89 років. У нього було довге, продуктивне і вільне життя», – сказав Герсі.

Варгас Льоса вважається одним із письменників «буму» латиноамериканської прози поряд з Гуліо Кортасаром, Хорхе Луїсом Борхесом та Габріелем Гарсія Маркесом. Він написав такі книги, як «Місто і пси», «Капітан Панталеон і рота добрих послуг», «Нечестивець, або Свято Козла», «Пригоди поганого дівчиська» та «Сон кельта».

У 2010 році Варгас Льоса отримав Нобелівську премію з літератури «за зображення структури влади та яскраві картини людського опору, повстання та поразки».

У листопаді 2014 року, за сприяння посольства Іспанії, Маріо Варгас Льйоса відвідав Україну, побувавши у Києві й Дніпрі. 11 листопада він поспілкувався зі студентами Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Маріо Варгас Льйоса сказав: «Я дуже хотів відвідати Україну, адже мене також надзвичайно схвилював і надихнув цей рух громадянського суспільства, яке хоче покінчити з авторитарною традицією, рух суспільства, якому набрид постійний російський інервенціонізм, якому набридла корупція. Вірю, що тут, в Україні, відбувся героїчний подвиг в ім‘я свободи, який глибоко вразив всіх чоловіків і жінок світу, всіх хто цінує демократію, законність і свободу».

Раніше лавреати Нобелівської премії з фізики Ференц Kpayc і Серж Арош приїхали до України, щоб висловити свою підтримку. 

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Теги: книги література смерть Нобелівська премія письменник

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