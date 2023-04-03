Смертельно небезпечні павуки атакують австралійців у басейнах (фото)

Через тривалі зливи в Австралії активізувались смертельно небезпечні павуки. Місцеві мешканці знаходять їх на подвір'ях будинків та у басейнах

Після сильних злив та повеней жителі Австралії почали масово знаходити отруйних воронкових павуків у своїх басейнах. Про це повідомляє видання 9news.

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Як пишуть журналісти, штат Новий Південний Уельс в Австралії наприкінці березня потерпав від сильних штормів та гроз, що спричинило підтоплення в деяких районах. У зв'язку з цим павуки, що ховаються у водостічних трубах, потрапили до басейнів австралійців. Йдеться переважно про так званих воронкових павуків, які можуть виживати у воді аж до 24 годин.

Від переляканих жителів надійшло кілька дзвінків у службу вилову диких тварин. Укус воронкового павука може стати потенційно смертельним для людини.

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Той воронковий павук, якого я знайшов у власному басейні, був дуже активним і агресивним. Це найотруйніший павук, якого можна знайти у себе вдома. І це був дорослий самець, що робить його укус у п'ять разів небезпечнішим. Він мав розмір сім-вісім сантиметрів. Він намагався вилізти з басейну. Тож я виловив його та відправив до Австралійського парку рептилій», – розповів мешканець Нового Південного Уельсу Ден Сміт.

Арахнолог з Австралійського музею Хелен Сміт, зазначила, що воронкові сіднейські павуки «можуть виживати без кисню кілька годин, і павук, що іноді виглядає мертвим, може раптово повернутися до життя». Вона також попередила, що не можна торкатися павуків пальцями, бо для укусу їм треба схопитися за жертву.

«Малоймовірно, що воронкоподібний павук може протриматися під водою протягом тривалого періоду часу, однак вони утворюють міхур навколо себе, щоб зупинити будь-яку воду, яка потрапляє в їхні легені», – пояснив фахівець із рептилій з Австралійського парку рептилій Сем Херрманн.

Нагадаємо, у Великій Британії «суперщури» гігантського розміру заполонили пляж популярного приморського міста Тенбі, і почали тероризувати місцевих жителів та туристів. Вони почали боятись епідемії та можливих заражень від гризунів.