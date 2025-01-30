Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
Спортсмени поверталися з чемпіонату з фігурного катання
Федерація фігурного катання США підтвердила, що на борту літака, який розбився у Вашингтоні, перебували спортсмени. Про це повідомляє NBC News.
«Спортсмени, тренери та члени їхніх родин поверталися додому з Учіто, де проходив Чемпіонат США з фігурного катання», – йдеться в заяві федерації.
🇺🇸 Момент зіткнення в повітрі літака American Airlines і гелікоптера армії США Black Hawk pic.twitter.com/jUuHAH1xpl— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025
Проте американська організація не назвала імена спортсменів, які перебували в літаку American Airlines.
Як відомо, з 20 по 26 січня у Вічіто, на арені «Інтраст Бенк Арена», пройшов чемпіонат США з фігурного катання. Під час цієї події розподілялися медалі в чоловічих і жіночих одиночних розрядах, парному катанні та танцях на льоду, охоплюючи старший, юніорський і початківець рівні.
Раніше стало відомо, що рейсом з Вічіто до Вашингтона летіли чемпіони світу з фігурного катання 1994 року Євгенія Шишкова і Вадим Наумов. Серед пасажирів літака також була бронзова призерка чемпіонату СРСР з фігурного катання Інна Волянська.
Нагадаємо, У Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з гвинтокрилом.
🇺🇸У США пасажирський літак зіткнувся з військовим вертольотом pic.twitter.com/7VQuaDY99S— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025
Як повідомлялося, помилка авіадиспетчера, ймовірно, стала причиною трагічного зіткнення пасажирського літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, який виконував рейс 5342 для American Airlines, та військового гелікоптера Black Hawk у небі над США.
До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні. У своїй соцмережі TruthSocial політик написав, що авіакатастрофи можна було уникнути.
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