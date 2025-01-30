Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту

У літаку були російські чемпіони світу з фігурного катання Євгенія Шишкова і Вадим Наумов

Спортсмени поверталися з чемпіонату з фігурного катання

Федерація фігурного катання США підтвердила, що на борту літака, який розбився у Вашингтоні, перебували спортсмени. Про це повідомляє NBC News.

«Спортсмени, тренери та члени їхніх родин поверталися додому з Учіто, де проходив Чемпіонат США з фігурного катання», – йдеться в заяві федерації.

🇺🇸 Момент зіткнення в повітрі літака American Airlines і гелікоптера армії США Black Hawk pic.twitter.com/jUuHAH1xpl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025

Проте американська організація не назвала імена спортсменів, які перебували в літаку American Airlines.

Як відомо, з 20 по 26 січня у Вічіто, на арені «Інтраст Бенк Арена», пройшов чемпіонат США з фігурного катання. Під час цієї події розподілялися медалі в чоловічих і жіночих одиночних розрядах, парному катанні та танцях на льоду, охоплюючи старший, юніорський і початківець рівні.

Раніше стало відомо, що рейсом з Вічіто до Вашингтона летіли чемпіони світу з фігурного катання 1994 року Євгенія Шишкова і Вадим Наумов. Серед пасажирів літака також була бронзова призерка чемпіонату СРСР з фігурного катання Інна Волянська.

Нагадаємо, У Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з гвинтокрилом.

Як повідомлялося, помилка авіадиспетчера, ймовірно, стала причиною трагічного зіткнення пасажирського літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, який виконував рейс 5342 для American Airlines, та військового гелікоптера Black Hawk у небі над США.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні. У своїй соцмережі TruthSocial політик написав, що авіакатастрофи можна було уникнути.