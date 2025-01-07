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Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу в ЄС – звернення президента

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу в ЄС – звернення президента
Зеленський розповів про підготовку до зустрічі із президенткою Швейцарії
фото: Офіс президента

Зеленський: Предметно ми готуємося до «Рамштайну»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про результати нарад із урядовцями, а також деталі розмови із президенткою Швейцарії. Він наголосив, що цей рік має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні.

«Сьогодні багато нарад. Міністерство оборони та Генштаб – усі пакети, які доступні, а також наші потреби. Предметно ми готуємося до «Рамштайну». Доповідь Служби зовнішньої розвідки – багато питань, наші перспективи», – розповів Зеленський.

Також сьогодні було обговорення деталей роботи з Євросоюзом – щодо переговорного процесу.

«Цей рік у нас має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні, а отже – безпеці всієї нашої Європи. Цьогоріч у ЄС головування спочатку Польщі, друге півріччя – головування Данії. Наші дуже відповідальні партнери. З українського боку ми забезпечимо все необхідне для того, щоб зробити правильні кроки», – пояснив очільник держави.

Зеленський провів розмову із президенткою Швейцарії. За його словами, для України важливо, щоб відносини між державами залишалися змістовними та спрямованими на швидше досягнення миру.

«Ми готуємо також двосторонню зустріч. І ще один компонент – разом можемо допомогти стабілізації в Сирії. Я запропонував Швейцарії долучитися до постачання продовольства в Сирію. Українське продовольство та фінансова участь Швейцарії – разом з іншими нашими партнерами в цій гуманітарній програмі – це те, що може допомогти народу Сирії налагодити нормальне життя після війни і, що важливо, після Росії в Сирії. Там, де Росія залишає руїни, ми разом зі світом можемо відновити нормальне життя», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у 2025 році міністерка фінансів Карін Келлер-Зуттер стала десятою жінкою-президентом Швейцарської Конфедерації. Про це повідомляє SwissInfo.

За оцінками газети Aargauer Zeitung, Келлер-Суттер вважається найвпливовішою політикинею у країні. Британська газета Financial Times у 2023 році назвала її однією з 25 найвпливовіших жінок року. Видання писало, що вона, будучи всього два місяці на посаді міністерки фінансів, змогла організувати екстрене поглинання банку Credit Suisse компанією UBS у 2023 році, крах якого загрожував стабільності світового фінансового сектору та економіки конфедерації.

Також Уряд Швейцарії виділяє для України новий зимовий пакет допомоги на суму 45 млн швейцарських франків (48 млн євро). Ці кошти використають для відновлення енергетичної інфраструктури, ремонти будинків і гуманітарних потреб. Про це повідомляє пресслужба Федеральної ради швейцарського уряду.

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Теги: руїни президент Володимир Зеленський Генштаб росія

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