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Сотні бригад потребують техніки. Зеленський прокоментував вимогу знизити мобілізаційний вік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сотні бригад потребують техніки. Зеленський прокоментував вимогу знизити мобілізаційний вік
За словами президента, партнери вимагають посилити мобілізацію, однак не повністю змогли забезпечити вже наявні бригади ЗСУ
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Західні партнери тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років

Понад 100 бригад на полі бою потребують доукомплектування технікою. Це має стати пріоритетом для міжнародних партнерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи заклики з боку союзників щодо необхідності знизити мобілізаційний вік, повідомляє канал «Ми-Україна».

Зеленський підкреслив, що партнери не повною мірою змогли забезпечити військовою технікою вже наявні в ЗСУ бригади.

«Я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно, але у нас понад сто бригад на полі бою. І кожна з цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніку – броньовану техніку, артилерійську техніку все, що потрібно в кожній бригаді, плюс артилерійські дивізіони і інша різна техніка… І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ми повинні розуміти, що немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів», – підсумував президент.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки готові надати необхідне екіпірування та навчання молодим українським військовим, якщо Київ все ж ухвалить рішення знизити мобілізаційний вік.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

До слова, уряд затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік призовників, військовозобов’язаних, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору; перелік територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково.

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Теги: мобілізація війна Володимир Зеленський президент

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