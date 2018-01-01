Собчак зламала ФСБ: Там не змогли відкрити відео з її словами про окупований Крим

ФСБ РФ не змогла перевірити на екстремізм слова кандидатки Собчак

ФСБ Росії не змогла перевірити на екстремізм слова кандидата в президенти і телеведучої Ксенії Собчак щодо окупації Криму, так як посилання на запис її інтерв'ю телеканалу CNN не було відкривалось. Про це в інтерв'ю РБК розповів депутат Держдуми Валерій Рашкін. Він зазначив, що посилання в його листі працює, і засумнівався в «щирості»



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ФСБ РФ не змогла перевірити на екстремізм слова кандидатки Собчак

ФСБ Росії не змогла перевірити на екстремізм слова кандидата в президенти і телеведучої Ксенії Собчак щодо окупації Криму, так як посилання на запис її інтерв'ю телеканалу CNN не було відкривалось. Про це в інтерв'ю РБК розповів депутат Держдуми Валерій Рашкін. Він зазначив, що посилання в його листі працює, і засумнівався в «щирості» відповіді ФСБ.

26 грудня депутат направив скаргу директору ФСБ РФ Олександру Бортникову і генеральному прокурору РФ Юрію Чайці. Рашкін попросив перевірити висловлювання Собчак на CNN 9 листопада про те, що Крим - український. На думку депутата, в промові телеведучої містяться заклики до порушення територіальної цілісності Росії.

У жовтні депутат вже звертався до ФСБ і генпрокуратури РФ з проханням перевірити слова телеведучої про українську приналежність Криму на прес-конференції. У грудні стало відомо, що співробітники ФСБ провели лінгвістичний аналіз висловлювань Собчак і закликів до сепаратизму не виявили.

Росія анексувала Крим за результатами референдуму в 2014 році, який був проведений всупереч законодавству України і після того, як півострів взяли під контроль російські військові.

Російське законодавство передбачає відповідальність за заклики до порушення територіальної цілісності країни. Собчак вважає, що вона не порушила закон, оскільки просто констатувала факт про міжнародний статус Криму, а не закликала до відокремлення півострова.

Джерело: Радіо Свобода