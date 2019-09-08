Сьогодні – Міжнародний день грамотності



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Сьогодні – Міжнародний день грамотності

Щорічно 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності

ЮНЕСКО відзначає Міжнародний день грамотності починаючи з 1966 року. В такий спосіб прагнучи привернути увагу суспільства до проблеми неосвіченості й сприяти розповсюдженості грамотності.

Традиція щорічно відзначати цей день започаткована згідно з рекомендацією Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 року. Саме ця конференція рекомендувала оголосити 8 вересня, датою урочистого відкриття конференції, Міжнародним днем грамотності та святкувати його щорічно в усьому світі.

Міжнародний день грамотності – один із міжнародних днів, що відзначаються в системі Організації Об’єднаних Націй. У цей день проводяться конференції та злети вчителів, найвидатніших педагогів нагороджують. Свято було запроваджене й святкується не тільки на честь тих, хто дав людству писемність, але й всіх, хто навчає дітей і молодь та розповсюджує грамотність.

Щорічно 8 вересня в ході офіційної церемонії з нагоди Міжнародного дня грамотності присуджуються Міжнародні премії ЮНЕСКО в області грамотності.

Мета цього свята – донести, що бути грамотним важливо для кожної людини та суспільства в цілому. Грамотність – однин із незамінних інструментів, що необхідні для побудови інтегрованого й мирного суспільства у XXI столітті.

Освічених людей із кожним роком стає все, але більше й більше боротьба з неуцтвом залишається надзвичайно складною та масштабною проблемою.

Варто зазначити, що щорічно День грамотності присвячений певній темі. Так, в різні роки він проходив під гаслами: «Значення грамотності для жінок», «Грамотність розширює особисті можливості», «Грамотність і здоров’я», «Грамотність забезпечує сталий розвиток», «Читаючи минуле, пишемо майбутнє», «Грамотність в цифровому світі « та ін.

Цьогріч Міжнародний день грамотності приурочений темі «Грамотність і багатомовність».

Нагадаємо, 7 вересня, Україна відзначила День воєнної розвідки. Свято встановлене згідно з указом Президента від 7 вересня 1992 року.