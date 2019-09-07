Сьогодні Україна відзначає День воєнної розвідки



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Значення добутої розвідувальної інформації, особливо в умовах гібридної війни, важко переоцінити – Хомчак

Сьогодні, 7 вересня, Україна відзначає День воєнної розвідки. Свято встановлене згідно з указом Президента від 7 вересня 1992 року.

7 вересня 1992 року, відповідно до Указу Президента України «Про Управління військової стратегічної розвідки Міністерства оборони України», у складі оборонного відомства був створений розвідувальний орган стратегічного рівня, що поклало початок історії військової розвідки незалежної України.

Із нагоди свята начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак привітав розвідників.

«Шановні бойові друзі! Щиро вітаю вас із Днем воєнної розвідки України! Усі роки протистояння збройній агресії Російської Федерації воїни-розвідники щоденно демонструють високий професіоналізм та продовжують нарощувати свої спроможності у загальній системі захисту національних інтересів нашої держави.

Значення добутої розвідувальної інформації, особливо в умовах гібридної війни, важко переоцінити, адже від ваших професійних та оперативних дій залежать якість планування та практична реалізація поставлених перед Збройними Силами України завдань.

Переконаний, що сильні духом, загартовані війною розвідники, сповнені великою жагою до перемоги та помстою ворогу за втрату своїх бойових побратимів, і надалі героїчно захищатимуть територіальну цілісність нашої Батьківщини.

У цей урочистий день бажаю всьому особовому складу воєнної розвідки України міцного здоров’я, незламності духу, нових успіхів та перемог.

Слава Україні!», – йдеться у привітанні.