Солдатів під арешт. У Росії роблять гауптвахти для мобілізованих

У навчальних центрах на Уралі, Сибіру та Поволжі обладнають гауптвахти для мобілізованих солдатів

Депутат Державної думи Росії Максим Іванов у листопаді минулого року звернувся із запитом до міноборони щодо створення гауптвахт для мобілізованих Єлані (Волгоградська область). Командування миттєво відреагувало, обладнавши приміщення, пишуть російські ЗМІ.

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Депутат Державної думи вважає, що мобілізованих порушників потрібно показово карати. «Для відновлення гауптвахт потрібно рішення вищого командування. Направив запит до міноборони. Отримав оперативну та позитивну відповідь. Розпорядження вже надано, відповідні приміщення будуть обладнані у військових частинах, відповідальних за підготовку мобілізованих військовослужбовців», – сказав Іванов.

Міністерство оборони Росії вже доручило командирам військових частин обладнати такі приміщення для утримання військовослужбовців, і деякі вже встигли це зробити.

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Нагадаємо, що гауптвахти в російській армії були скасовані 2002 року. У 2006 році було ухвалено закон про їх відновлення. Максимальний термін, протягом якого військовослужбовець може перебувати на гауптвахті, не перевищує 30 діб.

Як писав раніше «Главком», на початку січня під Мінськом російські солдати втекли з частини зі зброєю. Щоб знайти втікачів, на дорогах встановили блокпости, на яких вибірково перевіряли авто.