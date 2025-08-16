Головна Світ Соціум
Втретє за літо: у Ставропольському районі дрони атакували хімзавод

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Підприємство розташоване на відстані 650 км від підконтрольної території України
У Ставропольському краї дрони атакували хімічний завод, який виробляє компоненти для боєприпасів

У ніч на 16 серпня ударні дрони атакували хімічний завод «Невинномисский Азот» у Ставропольському краї Росії. Це вже третій удар по підприємству за літо 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Мер міста Михайло Міненков і губернатор регіону підтвердили факт атаки на промислову зону. За їхніми офіційними даними, жертв і значних руйнувань немає, а причиною пожежі стало загоряння стерні на місці падіння дронів.

Це вже третя атака на завод «Невинномисский Азот». Попередні удари відбулися 14 червня та 25 липня. Під час атаки 14 червня 13 дронів пошкодили двері, вікна, приміщення одного з цехів, покрівлю їдальні та захист заводу.

Завод «Невинномисский Азот» є стратегічно важливим підприємством, яке виробляє аміак, азотні добрива, а також продукцію подвійного призначення. Зокрема, завод постачає компоненти, які використовуються для виробництва вибухових речовин, таких як октоген і гексоген, що застосовуються в артилерійських снарядах.

Підприємство розташоване на відстані 650 км від підконтрольної території України та активно працює на російську оборонну промисловість.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня безпілотники уразили нафтопереробний завод у місті Сизрань, що знаходиться у Самарській області у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як повідомляється, у місті Сизрань внаслідок атаки БпЛА пролунало багато вибухів та було багато прильотів у нафтопереробний завод.

