Втретє за літо: у Ставропольському районі дрони атакували хімзавод
У Ставропольському краї дрони атакували хімічний завод, який виробляє компоненти для боєприпасів
У ніч на 16 серпня ударні дрони атакували хімічний завод «Невинномисский Азот» у Ставропольському краї Росії. Це вже третій удар по підприємству за літо 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
Мер міста Михайло Міненков і губернатор регіону підтвердили факт атаки на промислову зону. За їхніми офіційними даними, жертв і значних руйнувань немає, а причиною пожежі стало загоряння стерні на місці падіння дронів.
🔥Хімкомбінат «Азот» став ціллю сьогоднішніх атак БПЛА у Невинномиську Ставропольського краю, повідомили місцеві жителі
Мер заявив, що руйнувань і постраждалих немає. Це вже третя атака на підприємство за літо. pic.twitter.com/LXvRwKiupT
Це вже третя атака на завод «Невинномисский Азот». Попередні удари відбулися 14 червня та 25 липня. Під час атаки 14 червня 13 дронів пошкодили двері, вікна, приміщення одного з цехів, покрівлю їдальні та захист заводу.
Завод «Невинномисский Азот» є стратегічно важливим підприємством, яке виробляє аміак, азотні добрива, а також продукцію подвійного призначення. Зокрема, завод постачає компоненти, які використовуються для виробництва вибухових речовин, таких як октоген і гексоген, що застосовуються в артилерійських снарядах.
Підприємство розташоване на відстані 650 км від підконтрольної території України та активно працює на російську оборонну промисловість.
Нагадаємо, у ніч на 15 серпня безпілотники уразили нафтопереробний завод у місті Сизрань, що знаходиться у Самарській області у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.
Як повідомляється, у місті Сизрань внаслідок атаки БпЛА пролунало багато вибухів та було багато прильотів у нафтопереробний завод.