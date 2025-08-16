Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Волгоград затягнуло чорним димом через пожежу на нафтопереробному заводі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Волгоград затягнуло чорним димом через пожежу на нафтопереробному заводі
У районі нафтопереробного заводу піднявся стовп густого чорного диму
фото з відкритих джерел

В Росавіації заявили про тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден у місцевому аеропорту

У суботу, 16 серпня, росіяни знову поскаржилися на інцидент у Волгограді. Там у районі місцевого нафтопереробного заводу піднявся стовп густого чорного диму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

За даними пабліків, раніше в Росавіації заявили про тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден у місцевому аеропорту. Крім того, у місті було оголошено повітряну тривогу.

Водночас місцеві канали стверджують, що відбувається «планове скидання нафтопродукту для подальшого ремонту ємностей». Однак у коментарях люди ставлять під сумнів цю інформацію. Мовляв, якщо все за планом, то чому до заводу мчать екстрені служби.

«А швидкі летять теж через планове скидання?», «І пожежники туди мчать планово чи їх забули попередити?», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Волгоград зазнав масованої атаки безпілотників, ціллю яких став місцевий нафтопереробний завод. Повідомляється, що зафіксовано кілька влучань, після яких на підприємстві спалахнула сильна пожежа, яку було помітно за десятки кілометрів.

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу, який належить ТОВ «Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка». Удар по об'єкту, який забезпечує російську армію паливно-мастильними матеріалами, було завдано підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки МО України та інших складових Сил оборони.

У ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

Читайте також:

Теги: пожежа завод росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один з безпілотників поцілив у двоповерховий житловий будинок
Ворожі безпілотники атакували Ізюм: є постраждалі та руйнування
20 липня, 07:39
Дрони атакували Сумщину
Ворог атакував Сумщину: є постраждалі, виникли пожежі (оновлено)
21 липня, 23:15
На ринку зафіксовано пожежу
Легендарний ринок «Привоз» в Одесі зазнав руйнувань внаслідок атаки РФ
24 липня, 03:27
Понад 1500 людей були змушені покинути свої домівки
Туреччина потерпає від найсильніших пожеж в історії, є жертви
27 липня, 17:01
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів
Втрати ворога станом на 23 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
23 липня, 06:49
Трамп наголосив, що Путін повинен укласти мирну угоду з Україною
Трамп пояснив, чому не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ
28 липня, 19:44
Венс підтвердив, що планується знайти якесь вирішення «конфлікту» відповідно до поточної лінії фронту в Україні
Венс пояснив, як США планують врегулювати війну в Україні
10 серпня, 18:59
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку, але заявив, що «усі дрони збили»
Безпілотники атакували Волгоград: уражено нафтопереробний завод
14 серпня, 04:51
Глава російської церкви молився сьогодні за дружбу країн, які мають ядерну зброю
Патріарх Кирило помолився за «дружбу ядерних держав»
Вчора, 20:55

Соціум

Волгоград затягнуло чорним димом через пожежу на нафтопереробному заводі
Волгоград затягнуло чорним димом через пожежу на нафтопереробному заводі
Втретє за літо: у Ставропольському районі дрони атакували хімзавод
Втретє за літо: у Ставропольському районі дрони атакували хімзавод
Рекорд в історії США: співзасновник Nike пожертвував $2 млрд на боротьбу з раком
Рекорд в історії США: співзасновник Nike пожертвував $2 млрд на боротьбу з раком
Скандал через історію знайомства Трампів: син Байдена відмовився вибачатися перед Меланією
Скандал через історію знайомства Трампів: син Байдена відмовився вибачатися перед Меланією
Провів без води чотири доби: румунські рятувальники знайшли у горах українця
Провів без води чотири доби: румунські рятувальники знайшли у горах українця
В Індонезії затримали українку з 2 кг наркотиків
В Індонезії затримали українку з 2 кг наркотиків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
3453
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
2806
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2799
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
2579
Переговори Трампа та Путіна: головні тези

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Сьогодні, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua