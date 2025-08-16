Волгоград затягнуло чорним димом через пожежу на нафтопереробному заводі

В Росавіації заявили про тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден у місцевому аеропорту

У суботу, 16 серпня, росіяни знову поскаржилися на інцидент у Волгограді. Там у районі місцевого нафтопереробного заводу піднявся стовп густого чорного диму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

За даними пабліків, раніше в Росавіації заявили про тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден у місцевому аеропорту. Крім того, у місті було оголошено повітряну тривогу.

❗️Дронова безпека в Астраханській, Волгоградській, Ростовській, Курській областях та на Північному Кавказі.



План «Ковьор» запроваджено в аеропортах Астрахані, Волгограда, Грозного та Владикавказа.



Тим часом, щось горить на НПЗ у Волгограді.

Водночас місцеві канали стверджують, що відбувається «планове скидання нафтопродукту для подальшого ремонту ємностей». Однак у коментарях люди ставлять під сумнів цю інформацію. Мовляв, якщо все за планом, то чому до заводу мчать екстрені служби.

«А швидкі летять теж через планове скидання?», «І пожежники туди мчать планово чи їх забули попередити?», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Волгоград зазнав масованої атаки безпілотників, ціллю яких став місцевий нафтопереробний завод. Повідомляється, що зафіксовано кілька влучань, після яких на підприємстві спалахнула сильна пожежа, яку було помітно за десятки кілометрів.

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу, який належить ТОВ «Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка». Удар по об'єкту, який забезпечує російську армію паливно-мастильними матеріалами, було завдано підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки МО України та інших складових Сил оборони.

У ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.