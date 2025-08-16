Головна Світ Політика
Переговори Трампа та Путіна: головні тези

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Саміт Путіна і Трампа тривав дві години 45 хвилин
фото: reuters

Трамп заявив, що після сьогоднішньої зустрічі з Путіним на Алясці він має зробити кілька телефонних дзвінків

Пресконференція президент США Дональд Трамп та російського диктатора Володимира Путіна після переговорів закінчилася. «Главком» наводить головні тези, які пролунали. 

Заяви Трампа

Трамп заявив, що після сьогоднішньої зустрічі з Путіним на Алясці він має зробити кілька телефонних дзвінків, зокрема до НАТО, президента України Володимира Зеленського та інших відповідних посадовців. «Я збираюся зателефонувати кільком особам і розповісти їм про те, що сталося», – сказав він.

Трамп повідомив, що не дивлячись на те, що угоди немає, зустріч була продуктивною. «Ми мали дуже продуктивну зустріч, ми обговорили багато питань. Але ми не змогли знайти повного розуміння. Поки що угоди немає», – зазначив американський лідер.

Трамп сказав, що Путін «хотів би завершити цей конфлікт, так само, як і він».

Заяви Путіна

Російський диктатор повторив, що РФ нібито зацікавлена в тому, щоб закінчити війну. Також він закликав українських і європейських лідерів не втручатися. «Ми очікуємо, що Київ і європейські столиці сприймуть все це конструктивно і не створюватимуть жодних перешкод, не робитимуть спроб зірвати прогрес, що набирає обертів, провокаціями та закулісними інтригами», – сказав диктатор.

Путін знову заявив, що для припинення війни в Україні необхідно усунути її першопричини. «Ситуація в Україні пов'язана з фундаментальними загрозами нашій безпеці», – сказав він.

Диктатор також запропонував Трампу провести наступну зустріч у Москві. Американський лідер на це відповів: «Це цікава пропозиція, я отримаю за неї трохи критики, але я бачу, що це можливо».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

