В Індонезії затримали українку з 2 кг наркотиків

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
В Індонезії затримали українку з 2 кг наркотиків
На Балі за контрабанду наркотиків жінці може загрожувати смертна кара
фото з відкритих джерел

Українка діяла за вказівками з-за кордону, тому правоохоронці Індонезії координують свої дії з Інтерполом

У міжнародному аеропорту Балі затримали 21-річну громадянку України, яка намагалася провезти до Індонезії 2 кілограми синтетичного наркотику під назвою 4-CMC. Про це пише «Главком» з посиланням на видання Patrolipost.

Жінку заарештували, коли вона прибула до терміналу прибуття аеропорту І Густі Нгурах Рай.

Коли валізу туристки сканували, як повідомляється, пролунав сигнал, який вказував на наявність небезпечного або підозрілого предмета. Після поглибленого обстеження була знайдена упаковка з препаратами. Після лабораторних тестів стало відомо, що це новий тип наркотику, який викликає гіпертензію, тахікардію, збудження, страх, агресію, психози, галюцинації та безсоння.

Під час допиту одеситка зізналася, що препарати планувалося розповсюджувати на Балі, орієнтуючись на іноземних туристів.

Вона діяла за вказівками контактів закордоном, тому влада Індонезії координує свої дії з Інтерполом для відстеження мережі.

Згідно з законом про наркотики, який діє в Індонезії, дівчині загрожує максимальне покарання у вигляді смертної кари через розстріл або довічного ув'язнення. Утім, частіше суди обмежуються ув'язненням в тюрмі на 12-20 років.

Нагадаємо, у мармеладі Haribo канабіс виявили у Нідерландах, а також у Бельгії та Люксембурзі.

«Главком» писав, що чемпіона Нідерландів з футболу у складі «Твенте» Ронні Стама було засуджено до семи років в'язниці за торгівлю наркотиками та відмивання грошей.

Теги: Балі подорож наркотики наркоторговля

