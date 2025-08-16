Головна Світ Економіка
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
Родовище високоякісного золота знайдено в недослідженому регіоні
фото із відкритих джерел

Ідентифіковано новий, раніше недосліджений регіон з величезним потенціалом для видобутку золота

Вчені знайшли величезне родовище золота в «недослідженому» регіоні Австралії. Про це пише «Главком» із посиланням на Earth. 

Австралійські вчені з Geoscience Australia та CSIRO (Національне науково-дослідне агентство) зробили сенсаційне відкриття: вони ідентифікували величезне родовище золота та інших цінних мінералів у раніше нерозвіданому регіоні Південної Австралії. Це відкриття вважається значним проривом, оскільки воно може призвести до нової «золотої лихоманки» і повністю змінити підхід до пошуку корисних копалин на континенті.

Родовище було виявлено не за допомогою традиційного буріння, а завдяки інноваційній технології аналізу. Вчені досліджували геохімічні аномалії ґрунту на глибині близько 100 метрів у кратоні Гоулер, на схід від міста Аделаїда. Ці аномалії вказували на наявність значних запасів золота та інших рідкісних мінералів, які раніше не могли бути виявлені через товстий шар ґрунту.

«Це відкриття – справжня революція у геології. Ми довели, що можемо «заглядати» під землю, використовуючи нові технології, і знаходити родовища там, де раніше навіть не підозрювали про їх існування. Це відкриває величезні можливості для пошуку ресурсів у місцях, які довгий час вважалися неперспективними» – зазначив один із провідних дослідників.

Чому це так важливо?

Австралія є одним із світових лідерів з видобутку золота, проте вважається, що лише близько 30% її мінеральних ресурсів було належним чином розвідано. Нова технологія дозволить ефективніше виявляти родовища, приховані глибоко під землею, що раніше було технологічно складним і фінансово витратним.

Це відкриття не тільки має потенціал зміцнити економіку Австралії, а й допомагає розробити методику, яка може бути застосована в інших частинах світу для пошуку критично важливих мінералів, необхідних для зеленої енергетики, електромобілів та інших сучасних технологій.

До слова, вартість золота відкриває торги нового місяця слабким зниженням, і якщо тренд не зміниться, то дорогоцінний метал подешевшає третій тиждень поспіль. Це випливає із даних торгів.

